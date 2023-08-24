Александр Камзалаков назначен начальником отдела ГИБДД Норильского ОМВД

Александр Александрович - уроженец города Кызыла. Первые шаги в полицейской деятельности он начал делать в августе 1997 года в ОР ППСМ УВД по г. Кызылу Республики Тыва. Практически с первых дней работы в системе МВД он посвятил себя службе в Госавтоинспекции. В 2005 году Александр Камзалаков окончил Сибирский юридический институт МВД России в Красноярске по специальности «юриспруденция».

За время службы он удостоен медалей МВД России «За отличие в службе» I, II и III степеней.