МАУ ИЦ «Норильские новости»

Александр Камзалаков назначен начальником отдела ГИБДД Норильского ОМВД

Александр Камзалаков назначен начальником отдела ГИБДД Норильского ОМВД

Главная / Новости / Общество

Александр Камзалаков назначен начальником отдела ГИБДД Норильского ОМВД

Александр Камзалаков назначен начальником отдела ГИБДД Норильского ОМВД

Александр Александрович - уроженец города Кызыла. Первые шаги в полицейской деятельности он начал делать в августе 1997 года в ОР ППСМ УВД по г. Кызылу Республики Тыва. Практически с первых дней работы в системе МВД он посвятил себя службе в Госавтоинспекции. В 2005 году Александр Камзалаков окончил Сибирский юридический институт МВД России в Красноярске по специальности «юриспруденция».

За время службы он удостоен медалей МВД России «За отличие в службе» I, II и III степеней.

Фото Владимир Макушкин
24 августа в 10:40 690
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также