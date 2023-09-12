Александр Пестряков: «Для Норильска эти выборы были как никогда важны»

«Несмотря на то что, по мнению многих, результат выборов губернатора Красноярского края был предопределён (всё-таки за Михаила Котюкова поручился президент Владимир Владимирович Путин), я считаю, для Норильска эти выборы были как никогда важны. Северу необходимо, чтобы у руля региона был грамотный, надёжный, опытный человек, который знает, что такое Красноярский край и Норильск. Михаил Михайлович полностью этому соответствует», — подчеркнул Александр Пестряков.

Также он отметил, что норильчане показали самую высокую явку в регионе — 44,7%. Это подтверждает то, что горожанам небезразлична судьба нашего региона и они готовы активно участвовать во всех общественно-политических аспектах жизни края.

«Уверен, такая активность и поддержка не останутся без внимания нашего нового губернатора. Ещё раз хочу поблагодарить всех норильчан за активную гражданскую позицию и понимание важности участия в прошедших выборах. А также тех, кто в течение трёхдневного голосования обеспечивал безупречную работу и безопасность на избирательных участках», — подытожил Александр Пестряков.