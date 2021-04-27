Александр Пестряков навестил пенсионерку, у которой в начале апреля сгорела квартира

Напомним, 3 апреля в квартире Валентины Константиновны Виноградовой случился пожар из-за неисправной проводки. Сегодня она с ужасом вспоминает момент, когда в квартире начался пожар. По её словам, всё случилось внезапно. Женщина мыла посуду, и вдруг - хлопок, темнота и дым. Пенсионерка почувствовала сильный жар, но пламени нигде не было. Она выбежала из квартиры, соседи помогли вызвать пожарных. Служба приехала на место происшествия оперативно.

Норильчанка Екатерина Оганина разместила пост в социальных сетях с призывом о помощи пострадавшей. Волонтёры нашлись моментально. Ребята собрали деньги для проведения ремонта. Помочь вызвались и предприниматели - стройматериалами и бытовой техникой.

«Мы узнали о случившемся из интернета. Наша компания оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны и детям войны уже второй год - поздравляем их с праздниками, естественно, мы не смогли остаться в стороне, когда узнали, что случилось такое несчастье, и решили помочь с приобретением техники и мебели», - отметила заместитель генерального директора ООО «СтройТехМонтаж» Ирина Бердникова.

Волонтёр Екатерина Оганина искренне рада тому, что в нашем городе есть много неравнодушных граждан, которые в любую минуту готовы поддержать нуждающихся.

«Сейчас мы почти вышли на финишную прямую - в выходные обещают смонтировать потолки. Останется только собрать и установить мебель и технику, которые уже почти полностью куплены на собранные норильчанами средства», - добавила Екатерина Оганина, отметив, что это первый её опыт в организации подобных благотворительных инициатив.

Спикер местного парламента также поблагодарил всех, кто принимал и продолжает принимать участие в приведении в порядок квартиры Валентины Виноградовой: «Я видел на фото, в каком состоянии была квартира после пожара, и сегодня могу с уверенностью сказать, что ребята проделали огромную работу для того, чтобы Валентина Константиновна могла как можно скорее вернуться домой. Очень надеюсь, что в свежеотремонтированной квартире ей будет жить ещё комфортнее, чем прежде. В целом эта история вновь показала, что норильчане всегда помогают своим землякам, оказавшимся в беде, а волонтёрское сообщество в нашем городе может решить любые задачи», - подчеркнул Александр Пестряков, вручив пенсионерке набор посуды в подарок к грядущему новоселью.

«Норильчане всегда были хорошими людьми, такими они и остались. Особенно приятно, что это всё делает молодёжь. Спасибо им большое, Катюша всех организовала, ребята так быстро всё делают! Мне очень нравится, всё получилось красиво», - радуется скорому возвращению в родной дом Валентина Виноградова.

Волонтёры пообещали продолжать оказывать шефскую помощь Валентине Константиновне и после новоселья: в рамках проекта «Мы вместе» в нашем городе на постоянной основе всем нуждающимся оказываются различные виды поддержки - от доставки продуктовых наборов до сопровождения в медицинские учреждения.