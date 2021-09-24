Александр Пестряков поблагодарил норильчан за активное участие в прошедших выборах

«Выборы прошли успешно, норильчане, как всегда, проявили гражданскую и политическую активность, и я благодарю всех, кто поддержал партию «Единая Россия» и меня лично на прошедших выборах. В то же время я принял важное для себя решение - остаться в Норильске, чтобы принимать личное участие в реализации партийного проекта «Норильск 2035», наблюдать за трансформацией родного города не из краевой столицы, а на месте, продолжая работу с краевыми и федеральными властями в качестве председателя городского Совета. Считаю, что моя работа здесь норильчанам и Норильску сейчас нужнее. Уверен, вместо меня депутатом Заксобрания станет человек, который, как и я, искренне любит наш город и будет помогать в реализации всех наших масштабных проектов. Ещё раз благодарю всех за оказанное доверие!», - написал Александр Пестряков на своей странице в Facebook.