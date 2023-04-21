Александр Пестряков поздравил норильчан с Днём местного самоуправления

Ежегодно 21 апреля мы поздравляем с профессиональным праздником всех, кто работает в органах местного самоуправления.

Эти люди являют собою авангард государственной власти, трудятся «на местах», выполняя важнейшие задачи, которые сегодня ставит перед нами государство. Объединённые одной целью – сделать жизнь каждого россиянина лучше, а деятельность власти максимально прозрачной – работники органов местного самоуправления ежедневно обеспечивают исполнение всех аспектов государственной политики в отдельно взятом муниципалитете.

Неотъемлемой частью работы представителей местной власти является ежедневное общение с людьми. Ведь только так можно узнать, насколько верен выбранный курс и как «работают» законы на местах. И, безусловно, именно органы местного самоуправления, напрямую общаясь с гражданами, инициируют внесение изменений в те или иные законы, чтобы обеспечить людям комфортную жизнь.

Уважаемые коллеги, примите слова искренней благодарности за вашу работу, за то терпение и трудолюбие, которые вы проявляете в своей деятельности. Желаю вам всегда следовать своим жизненным принципам, безукоризненно выполнять все задачи и не терять оптимизма, несмотря на ежедневные трудности. Здоровья, благополучия и добра вам и вашим близким!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска