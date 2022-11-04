Александр Пестряков поздравил норильчан с Днём народного единства

Дорогие норильчане, от всей души поздравляю вас с важным для нашей страны и для Норильска праздником — Днём народного единства!

С каждым годом осознание необходимости единения всех народностей, проживающих на территории Великой России, становится всё более глубоким. Вся история нашей страны пронизана событиями и подвигами, которые стали возможными исключительно благодаря единству россиян разных национальностей. Испокон веков наша Родина является гостеприимным домом для каждого, кто ощущает себя Русским, истинно любит наше Отечество и своим трудом приумножает его величие и богатства.

В Норильске и на Таймыре в этом году празднование Дня народного единства удачно совпало с апофеозом ежегодного фестиваля «Большой Аргиш», который тоже является своего рода символом единства различных народностей, проживающих на нашей северной земле.

Друзья, в эти трёхдневные праздничные дни искренне желаю вам отлично провести выходные с самыми родными и близкими людьми, прогуляться по заснеженным улицам, поучаствовать в различных активностях и почувствовать единение с нашей малой родиной.

С праздником! Здоровья, уверенности в завтрашнем дне и добра вам и вашим семьям!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска