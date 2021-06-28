Александр Пестряков принял участие в XXXVIII общем собрании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ)

Глава Новосибирска Анатолий Локоть предложил участникам новую концепцию развития местного самоуправления России. Данная модель призвана решить главные проблемы муниципалитетов, такие как недостаток собственных средств на развитие территорий и несоответствие объёма полномочий объёму финансовых ресурсов.

В новой концепции отражены следующие положения:

- развитие территорий за счёт наращивания собственных доходов муниципалитетов при изменении существующей системы распределения налоговых доходов между бюджетами;

- дифференцированный подход к территориальной организации местного самоуправления, чёткое разграничение полномочий между уровнями публичной власти, подкреплённое материальными ресурсами;

- повышение роли местного самоуправления в принятии решений по вопросам создания комфортных условий жизни граждан.

Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов, выступил на одну из ключевых тем - это публичность муниципальной власти, отражённая в поправках в Конституцию РФ.

«Очень важно, что руководители муниципалитетов, расположенных за Уралом, понимают свою ответственность перед населением, особенно в такой непростой период. Реформа муниципальной власти пробуксовывает, поэтому назрели изменения в федеральное законодательство, особенно с учётом нового статуса органов местного самоуправления, прописанного в Конституции. Надеюсь, что в этом году уже новый состав Государственной думы примет соответствующие поправки, усиливающие роль муниципалитетов как самого близкого к гражданам страны органа власти», - отметил спикер норильского парламента.

Помимо прочего на заседании Ассоциации избрали руководящий состав на ближайшие два года.