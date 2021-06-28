Александр Пестряков принял участие в XXXVIII общем собрании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ)
Александр Пестряков принял участие в XXXVIII общем собрании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ)
Собрание состоялось 24 июня в Новосибирске. В этом году тема встречи была такой: «Современная ситуация в местном самоуправлении и задачи АСДГ». Руководители городов Сибири и Дальнего Востока обсудили актуальные вопросы местного самоуправления.
Глава Новосибирска Анатолий Локоть предложил участникам новую концепцию развития местного самоуправления России. Данная модель призвана решить главные проблемы муниципалитетов, такие как недостаток собственных средств на развитие территорий и несоответствие объёма полномочий объёму финансовых ресурсов.
В новой концепции отражены следующие положения:
- развитие территорий за счёт наращивания собственных доходов муниципалитетов при изменении существующей системы распределения налоговых доходов между бюджетами;
- дифференцированный подход к территориальной организации местного самоуправления, чёткое разграничение полномочий между уровнями публичной власти, подкреплённое материальными ресурсами;
- повышение роли местного самоуправления в принятии решений по вопросам создания комфортных условий жизни граждан.
Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов, выступил на одну из ключевых тем - это публичность муниципальной власти, отражённая в поправках в Конституцию РФ.
«Очень важно, что руководители муниципалитетов, расположенных за Уралом, понимают свою ответственность перед населением, особенно в такой непростой период. Реформа муниципальной власти пробуксовывает, поэтому назрели изменения в федеральное законодательство, особенно с учётом нового статуса органов местного самоуправления, прописанного в Конституции. Надеюсь, что в этом году уже новый состав Государственной думы примет соответствующие поправки, усиливающие роль муниципалитетов как самого близкого к гражданам страны органа власти», - отметил спикер норильского парламента.
Помимо прочего на заседании Ассоциации избрали руководящий состав на ближайшие два года.