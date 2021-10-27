Александр Пестряков прошёл сегодня ревакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник Лайт»

Напомним, что вакцинировался Александр Пестряков весной препаратом «Спутник V». По словам спикера горсовета, особых побочных эффектов после вакцинации у него не было: «Немного болело место укола, ощущалась небольшая слабость. После введения второго компонента «Спутника V» было незначительное повышение температуры, но в целом вакцинация никак не повлияла на ритм моей жизни. Безусловно, иммунитет у всех разный, реакция на прививку у всех тоже разная. Поэтому надо чётко выполнять указания медиков и в допрививочном кабинете доводить до врача полную информацию о состоянии своего здоровья в данный момент».

Вакцинацию от COVID-19, в том числе повторную, в Норильске проводят препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт». С начала прививочной кампании на территорию поступило 62 845 доз препаратов. К настоящему времени от коронавируса вакцинированы 57 591 норильчанин – это чуть более 30% населения. Но, по словам специалистов, этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

«Для улучшения эпидемиологической обстановки необходимо вакцинировать 80% населения. К этому показателю мы и будем стремиться. Недостатка в вакцинах у нас нет, прививочная кампания ведётся в штатном режиме. Перед прививкой врачи проводят подробные беседы с пациентами, чтобы иметь полную картину о состоянии их здоровья. На основании этого принимается решение, каким препаратом проводить вакцинацию или ревакцинацию. Но к пожеланиям норильчан мы, конечно, тоже прислушиваемся – многие по тем или иным причинам предпочитают двухкомпонентную вакцину, и, если противопоказаний нет, мы идём пациенту навстречу», - рассказала заместитель главного врача по медицинской части Норильской межрайонной поликлиники № 1 Галина Попкова.

Напомним, что привиться от коронавируса в Норильске можно в пунктах вакцинации, которые развёрнуты на базе территориальных поликлиник (с 08.00 до 20.00), а также в выходные дни в СРК «Арена» (с 11.00 до 15.00). Предварительная запись не требуется. Для крупных предприятий предусмотрена работа выездных бригад медиков для проведения вакцинации от коронавируса на рабочих местах.

«В вопросах вакцинации, как, собственно, и в любых других я предпочитаю прислушиваться к мнению профессионалов, имеющих соответствующее образование и опыт работы. В части различных прививок это, разумеется, медицинские работники. Я переболел коронавирусом, поэтому не понаслышке знаю, что это такое. Так что для меня крайне важно принять все доступные меры, чтобы максимально обезопасить себя, своих близких и коллег от последствий этого вируса. Так же я призываю поступить всех ответственных граждан, особенно сейчас, когда эпидобстановка вновь ухудшилась», - обратился к норильчанам председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков после прохождения повторной вакцинации от коронавируса.

Добавим, что для жителей Красноярского края работает горячая линия – 122, куда можно сообщить о проблемах с оказанием помощи больным коронавирусом или с вакцинацией, включая повторную.