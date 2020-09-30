Александр Пестряков прошёл вакцинацию от гриппа

С начала сентября в городе подходит вакцинация от гриппа. Все желающие могут привиться в поликлинике по месту жительства. Также вакцинация проходит в дошкольных и образовательных учреждениях.

Александр Пестряков не стал исключением. Ежегодно он проходит эту процедуру.

— В этом году, как только позволил рабочий график, пришёл в поликлинику, чтобы привиться от гриппа. Делаю это каждый год, гриппом после вакцинации не болел ни разу, максимум — ОРЗ в лёгкой форме. Считаю, что это самый действенный способ избежать эпидемий и связанных с ними ограничительных мероприятий, — рассказал Пестряков.

В этом году в Норильск завезли вакцину «Гриппол+», в скором времени также появится «Совигрипп». Обе вакцины прошли все клинические исследования. Они вырабатывают в организме человека иммунитет к нескольким штаммам вируса гриппа. Для создания необходимой иммунной прослойки требуется привить от гриппа около 60% населения. На данный момент процедуру вакцинации прошли почти 29 тысяч норильчан — примерно 25% населения.

— Чем больше норильчан будут вакцинированы от гриппа, тем легче наш город перенесёт сезонный всплеск заболеваний. Тем более что угроза распространения коронавируса сохраняется. И поставив прививку от гриппа, мы уже значительно снижаем риски для нашего здоровья и здоровья близких. Призываю всех сознательных норильчан вакцинироваться в самое ближайшее время, — резюмировал председатель городского Совета Александр Пестряков.

Напоминаем, что вакцинация продлится до 20 ноября.