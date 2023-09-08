Александр Пестряков сделал свой выбор

«Решил исполнение гражданского долга не откладывать в долгий ящик и принял участие в выборах перед работой. А то сейчас активно к сессии городского Совета готовимся, да и на выходные планы другие – завтра поучаствую в «Кроссе Нации» и отправлюсь вновь на избирательный участок в первый корпус гимназии № 5 (ул. Богдана Хмельницкого, 12), где с 12.00 до 16.00 буду ждать всех желающих пообщаться на абсолютно любые темы», - поделился в своих социальных сетях Александр Пестряков.

Он, как и Дмитрий Свиридов, который голосовал в гимназии № 1, подтвердил, что на избирательном участке довольно много активных горожан, готовых проявить свою гражданскую позицию.

Председатель городского Совета Норильска подчеркнул, что участие норильчан в голосовании особенно важно для нашего города: «Ведь мы определяем не только будущее всего Красноярского края, но и нашего Норильска на ближайшие пять лет. Планы по развитию города у нас, прямо скажем, грандиозные. И думаю, не стоит объяснять, насколько важны для органов местного самоуправления Норильска конструктивные взаимоотношения с краевым центром в целом и губернатором в частности».

Напомним, голосование будет проходить три дня — 8, 9 и 10 сентября. Все избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.