Александр Пестряков в числе первых принял участие в выборах депутатов Государственной Думы и краевого Заксобрания

Председатель Норильского городского Совета обратился к землякам:

«Дорогие друзья! Сегодня началось голосование по выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Красноярского края. Я голосую за свой город и край, за развитие и процветание России.

Хочу отметить тщательное соблюдение противоэпидемиологических мер на избирательных участках и хорошую работу территориальной избирательной комиссии по подготовке к выборам».