МАУ ИЦ «Норильские новости»

Александр Пестряков в числе первых принял участие в выборах депутатов Государственной Думы и краевого Заксобрания

Александр Пестряков в числе первых принял участие в выборах депутатов Государственной Думы и краевого Заксобрания

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Александр Пестряков в числе первых принял участие в выборах депутатов Государственной Думы и краевого Заксобрания

Александр Пестряков в числе первых принял участие в выборах депутатов Государственной Думы и краевого Заксобрания

Председатель Норильского городского Совета обратился к землякам:

«Дорогие друзья! Сегодня началось голосование по выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Красноярского края. Я голосую за свой город и край, за развитие и процветание России.

Хочу отметить тщательное соблюдение противоэпидемиологических мер на избирательных участках и хорошую работу территориальной избирательной комиссии по подготовке к выборам».

Фото Владимир Макушкин
17 сентября в 13:44 100
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