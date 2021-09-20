МАУ ИЦ «Норильские новости»

Александр Пестряков выразил норильчанам признательность за их активную гражданскую позицию

Александр Пестряков выразил норильчанам признательность за их активную гражданскую позицию

Главная / Новости / Общество

Александр Пестряков выразил норильчанам признательность за их активную гражданскую позицию

Александр Пестряков выразил норильчанам признательность за их активную гражданскую позицию

Председатель городского Совета Норильска подчеркнул важность прошедших выборов для северян.

— Я благодарю всех норильчан, принявших участие в трёхдневном голосовании. Особенно тех, кто выразил доверие партии «Единая Россия» и мне лично. Мы в очередной раз доказали, что Норильск является одним из самых политически активных городов Красноярского края. Партия «Единая Россия» остаётся главной политической силой региона и страны в целом. Это даёт нам возможность продолжать выбранный курс — курс на обновление Норильска, — сказал Александр Пестряков.

Фото Владимир Макушкин
20 сентября в 07:48 240
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также