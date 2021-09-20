Александр Пестряков выразил норильчанам признательность за их активную гражданскую позицию

Председатель городского Совета Норильска подчеркнул важность прошедших выборов для северян.

— Я благодарю всех норильчан, принявших участие в трёхдневном голосовании. Особенно тех, кто выразил доверие партии «Единая Россия» и мне лично. Мы в очередной раз доказали, что Норильск является одним из самых политически активных городов Красноярского края. Партия «Единая Россия» остаётся главной политической силой региона и страны в целом. Это даёт нам возможность продолжать выбранный курс — курс на обновление Норильска, — сказал Александр Пестряков.