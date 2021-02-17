Александр Усс: «Этот путь нас объединит»

– Норильск в последние месяцы оказался объектом всеобщего внимания представителей власти разного уровня, общественников, журналистов. Судя по всему, и для вас как для губернатора он теперь стал не просто одним из муниципальных образований края, добавив вам головной боли.

– Таким, особенным и сложным, этот северный город был для меня всегда. Легендарный норильчанин, дважды Герой Социалистического Труда Владимир Иванович Долгих, наш земляк из Иланского района, был дружен с моим отцом, тоже Героем Труда. И уже с детства во мне жил образ Норильска как заполярного Ленинграда, которым мы все, жители большого края, в том числе деревенские пацаны, гордились.

Позже появились знакомые, друзья – норильчане, которые, на мой взгляд, воплощали в себе лучшие черты настоящих северян – сплав силы духа, благородства и глубокой внутренней культуры. Да и в нынешних моих повседневных делах задачи, связанные с Норильском, были и остаются в приоритете. И это вполне объяснимо.

Комбинат (извините за прежнюю, более привычную терминологию) является одним из основных наших налогоплательщиков и через множество производственных связей встроен в региональную экономику. Мы всегда стремимся в первоочередном порядке финансово поддерживать город. Неслучайно бюджетная обеспеченность в Норильске сегодня в три раза выше, чем в Красноярске, а положение дел с кадрами учителей и врачей лучше, чем в среднем по краю. Хотя ситуация, конечно, очень далека от желаемой.

Что касается «головной боли», то речь, по-видимому, идёт об аварии 29 мая прошлого года. Здесь не всё однозначно. Как известно, важна не только сама чрезвычайная ситуация, но и реакция на неё. А в ней немало позитива.

Руководство компании теперь по-иному смотрит на вопросы промышленной безопасности. Выделяются серьёзные средства для наведения порядка – приобретается техника, набирается персонал. Откровенно говоря, смотреть на рекламные щиты с надписью «Норникель» – символ надёжности» на фоне гор мусора и искорёженных трубопроводов было по меньшей мере неловко. Сейчас ситуация меняется к лучшему.

Как губернатор я удовлетворён тем, что высказанная мной в коротком выступлении на заседании Совета Федерации просьба подключиться к решению проблем Норильска нашла живой отклик верхней палаты Российского парламента и прежде всего её председателя Валентины Ивановны Матвиенко. Только благодаря ей стало возможным рассчитывать на реализацию комплексной программы развития.

Теперь важно не упустить эту возможность, не заболтать её. А здесь очень значима позиция самих норильчан, и в первую очередь городского руководства.

– Кстати, о руководстве. Вы хотели назначить на должность главы города В. А. Логинова – человека из Красноярска. Не доверяете нашим?

– Давайте уточним сразу, что называется, «на берегу» – не назначить, а предложить. Это принципиально разные вещи.

Владислав Анатольевич – один самых опытных муниципальных руководителей. Много сделал для подготовки краевой столицы к Универсиаде, которая, как известно, была признана международными экспертами лучшей в истории. Он досконально знает все особенности управления городским хозяйством, чётко ориентируется в сложных кризисных ситуациях и, я уверен, мог бы стать мотором больших изменений во благо норильчан.

Это не только моё мнение. Его разделяют все члены президиума политсовета партии «Единая Россия», включая ваших земляков – В. В. Семёнова и Р. В. Кармазину. Но настаивать на своём, заметьте, мы не стали. Хотя могли, такое право у президиума есть. После конкурсной комиссии предоставили норильским партийцам полную свободу в голосовании. Они решили по-другому. Что ж, им виднее.

В оценке «своих» и «чужих» я уже давно определился. Свой – не обязательно тот, кто на этой земле родился, а тот, кто относится к ней как к Родине, оставляет свой добрый след. Поэтому, например, приезжий Александр Геннадиевич Хлопонин, с которым я конкурировал на выборах, для меня —настоящий красноярец, а родившийся на Кавказе Джонсон Талович Хагажеев – истинный норильчанин.

Думаю, что лозунг «Чужих не пускать!» выгоден прежде всего тем, кого жизнь и интересы простых норильчан не волнуют. Норильск им нужен для другого.

Теперь о доверии. Оно предполагает как минимум предсказуемость в поведении того, на кого ты полагаешься. Прежний глава города Р. В. Ахметчин, зная о крупнейшей экологической катастрофе федерального уровня, не только не ввёл режим ЧС, но даже не позвонил, почти двое суток отмалчивался.

Почему?

Имея в своём распоряжении все рычаги контроля над пандемией ковида, писал успокаивающие реляции, а потом неожиданно заявил о том, что всё плохо, его «бросили» – и ушёл в отставку. Причём со второго раза, «на бис»!

Почему?

После этой истории городские депутаты единодушно предложили возглавить город Н. А. Тимофееву. Он с благодарностью согласился. Но при официальном голосовании не получил от них в свою поддержку ни одного голоса.

Почему?

Вопросы скорее риторические.

Всем, кто идёт во власть, не мешало бы помнить: отвечать надо не перед «шептунами», стоящими за спиной, а перед избирателями и собственной совестью. Тогда «кульбитов» в нашей политической жизни станет меньше. И доверие появится.

– Новый глава Норильска молод и членом вашей команды (во всяком случае, пока) не является. Какие задачи вы перед ним ставите, чего от него ждёте?

– Если не ошибаюсь, Дмитрию Владимировичу около сорока. В его годы Павел Стефанович Федирко руководил огромным Красноярским краем. Сергей Александрович Пономаренко, который отвечает у нас за весь политический блок, в 32 стал заместителем губернатора. Мне довелось защитить кандидатскую диссертацию в 26 лет, докторскую – в 40. Вскоре стал сенатором, вошёл в большую политику. Всё это обычное дело, нормальные биографии.

С точки зрения практического опыта и достижений новый глава пока действительно молод. Потому давать ему оценку я не берусь.

Что касается совместной работы, то здесь, как говорится, не будет ничего личного. Главные условия – профессионализм (а он, как известно, нарабатывается) и готовность, особенно в критических ситуациях, встать на сторону людей и государства. Большего пока не требуется.

– Норильск сейчас переживает исторический момент. С вашей подачи и при поддержке федеральной власти речь идёт уже не только о реновации жилья, а о гораздо более масштабных планах, которые призваны сделать наш город столицей Российской Арктики. Насколько всё это востребовано и реально?

– Не стал бы преувеличивать здесь свою роль, но уверен: такой подход давно назрел. Он отвечает интересам людей и страны в целом.

А вот достижение этой большой цели во многом зависит от осознания руководством (точнее, нынешними главными собственниками) «Норникеля» своей миссии, своей ответственности перед обществом и государством.

Уже говорил и повторю ещё раз: мы вправе ожидать от компании по-настоящему лидерской политики в регионе. А это в свою очередь предполагает содействие в развитии смежных отраслей производства, науки, образования, сервисных служб и многого другого. Это обычная практика в цивилизованной экономике.

Для ликвидации последствий аварии, как известно, привлекались норвежские специалисты. Но разве наш край, страна не могут стать разработчиками и обладателями лучших технологий в этой сфере? Почему не вдохнуть новую жизнь в Норильский индустриальный институт? Не создать именно здесь современную научную школу мерзлотоведения?

Решение таких задач и есть социальная ответственность национально ориентированного бизнеса.

Это вдвойне справедливо по отношению к участию компании в развитии города. После залогового аукциона собственники оставили себе «вершки» (сверхрентабельное производство) и бросили государству «корешки» (требующее ремонта жильё, изношенную инженерную инфраструктуру и прочее).

Может, пора отдавать норильчанам долги? И не только в виде набережной на озере Долгом или ФОКа, который строился много лет. А «по-взрослому». Ведь только годовые дивиденды акционеров сегодня больше, чем бюджет всего Красноярского края. Их суммы за 6 месяцев достаточно для того, чтобы профинансировать программу реновации Норильска, рассчитанную на 10 лет. Поэтому предварительное согласие компании внести в её реализацию решающий вклад вполне логично. Иначе просто не может быть.

Если говорить о социально-экономическом развитии города в целом, то, как вы знаете, готовится подписание соответствующего соглашения и реализация комплексного плана, рассчитанного до 2024 года (с перспективой до 2035-го). Миллиарды рублей пойдут на качественное изменение городской среды, ликвидацию аварийного жилфонда, строительство новых домов. Планируется переселение порядка двух тысяч семей из Норильска и Дудинки в более благоприятные климатические условия. Также предусмотрена реконструкция коммунальных сетей, развитие социальной инфраструктуры. Появятся новая школа в Центральном районе Норильска на 1 100 учеников, детский сад на 270 мест, поликлиника почти на 1 300 посещений в смену. Будут решаться и задачи по обеспечению безопасности. Более подробно обо всём этом давайте поговорим в следующий раз.

И ещё об одном. «Норникель» – градообразующее предприятие. Таймыр стоит на пороге активного инвестиционного развития. Сюда будут приходить другие крупные компании, которым потребуется инфраструктурная поддержка – инженерная, социальная, научная и так далее. И если Норильск претендует на роль арктической столицы России, он должен стать дружественным и открытым для всех.

Надеюсь, этот путь нас объединит.

Алексей Петровский