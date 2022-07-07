Александр Усс и Владимир Потанин обсудили ход реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска

В Норильске продолжается реновация жилищного фонда. В настоящее время решается вопрос сноса ветхого жилья. Полностью расселены три жилых дома, получено положительное заключение госэкспертизы на строительство двух девятиэтажных жилых домов, ведутся изыскания по ряду объектов.

В целом проект реновации предусматривает снос 45 аварийных и ветхих строений, строительство около 100 жилых домов, двух детсадов, школы и поликлиники, реконструкцию трёх домов сталинского периода, а также капремонт здания центра социального обслуживания граждан. Большое внимание будет уделено благоустройству дворов и общественных территорий, формированию современной комфортной городской среды.

Также стороны обсудили планы компании по реализации в крае крупных инвестпроектов с учётом текущей экономической ситуации – в том числе «Серной программы» и «Южного кластера», входящего в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». Кроме того, одной из тем встречи стало действие соглашений, заключённых «Норникелем» с Красноярским краем и предприятиями, действующими на территории региона.