Александр Усс инициировал запуск новых губернаторских программ

В ходе отчёта перед депутатами Законодательного собрания края губернатор Александр Усс сообщил, что бюджет будет скорректирован на сумму более 37 млрд рублей. По его словам, корректировка беспрецедентная по масштабу денежных средств — её объём сопоставим с годовым бюджетом некоторых регионов.

«Деньги должны работать здесь и сейчас. Поэтому я дал поручение правительству подготовить бюджетную корректировку, чтобы за счёт дополнительных объёмов сохранить рабочие места, поддержать коллективы и уровень жизни людей», — отметил Александр Усс.

По его поручению в крае запущен ряд важных социальных программ.

В рамках губернаторской программы «Новый автобус» для населённых пунктов региона закупят новый общественный транспорт. Первые 112 автобусов несколько дней назад уже разъехались по 22 территориям края. В планах — заменить весь автобусный парк старше 10 лет.

Благодаря программе «Забота и защита» будут отремонтированы и переоснащены учреждения социальной сферы. На эти цели выделят 7 млрд рублей. Также будут приобретены машины для скорой помощи и социального такси.

Программа «Чистый край» позволит закупить новую уборочную и коммунальную технику, а по программе «Новый дом» возведут 11 новых многоквартирных домов в районах для работников бюджетной сферы.

Также решено выделить дополнительные 2 млрд рублей на ремонт и строительство дорог. На повышение заработной платы работников бюджетной сферы будет направлено 6 млрд рублей.

Добавим, что размер принятого в конце прошлого года бюджета на 2022 год составил свыше 330 млрд рублей. После его утверждения поступили дополнительные средства. В итоге фактический объём собственных доходов превысил запланированный более чем на треть.