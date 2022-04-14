Александр Усс на встрече с Владимиром Путиным рассказал о планах по развитию красноярской Арктики

На встрече в режиме видеоконференции обсуждались вопросы комплексного социально-экономического развития арктических территорий России и международного сотрудничества в Арктике, развитие Северного морского пути, а также меры по обеспечению охраны окружающей среды и мониторингу климатических изменений в регионе.

Александр Усс отметил, что Красноярский край – крупнейший регион страны, охватывающий северные территории. Площадь нашей Арктической зоны составляет более 1 млн кв. км - 46,3 % от всей территории края и 23% от всей Арктической зоны России. Наш регион традиционно занимает лидирующие позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности и входит в десятку регионов по объёму привлекаемых инвестиций. Существенная доля этих инвестиций приходится на проекты красноярской Арктики.

С точки зрения инвестиционной привлекательности, именно Таймыр и реализуемый на его территории инвестиционный проект «Восток Ойл», позволит краю выйти на беспрецедентные объёмы нефтедобычи и стать важнейшей нефтегазовой провинцией не только России, но и всего мира, а также внести значительный вклад в увеличение грузоперевозок по Северному морскому пути.

В сфере металлургии компания «Медвежий ручей» реализует в Норильском промышленном районе комплексный проект «Южный кластер», направленный на увеличение добывающих и перерабатывающих мощностей. Также в крае вводится режим Арктической зоны РФ, в состав которой уже вошли 11 резидентов, осуществляющих деятельность в сферах услуг, туризма, горнорудной промышленности. Наиболее крупный проект – проект компании «Северная звезда» по созданию Западно-Таймырского угольного кластера. Ещё 21 инвестор занимается подготовкой документов, необходимых для подачи заявки на получение статуса резидента АЗРФ.

Губернатор подчеркнул, что реализации инвестпроектов способствует и специальный налоговый режим, установленный в крае в 2020 году. Для компаний, включённых в реестр участников РИП, предусмотрены пониженные ставки по налогу на прибыль организаций. Для малого и среднего бизнеса, работающего в Арктической зоне Красноярского края, с 2021 года действуют региональные налоговые преференции.

Особое направление работы в арктическом регионе – обеспечение экологической безопасности жителей. Для участников национального проекта «Экология» в крае применяется льготная ставка по налогу на имущество организаций в размере 0,1%. В рамках нацпроекта «Норникель» реализует «Серную программу», которая позволит сократить выбросы диоксида серы на 45% к 2023 году и на 90% к 2025 году.

Важной составляющей работы в Арктике является программа социально-экономического развития Норильска до 2035 года, для реализации которой привлечены средства компании «Норникель», федерального и краевого бюджетов. Уже сейчас в Норильске ведётся активная работа, и первые изменения можно будет увидеть к концу нынешнего строительного сезона. Кроме того, Александр Усс доложил о возможности строительства небольшого порта ниже по течению Енисея, что позволит разгрузить Транссибирскую магистраль и перенаправить часть потоков через Енисей на Северный морской путь.

- Для Красноярского края Арктическая зона – очень перспективная территория, с которой мы связываем и наше настоящее и дальнейшее развитие, – отметил губернатор.