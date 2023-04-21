Александр Усс объявил об уходе с поста губернатора Красноярского края

Новость об отставке Александра Усса появилась вчера в его Telegram-канале: «Дорогие земляки, красноярцы! На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края.

Хочу прежде всего поблагодарить за доверие и поддержку президента, а также всех, с кем мы были вместе в сложные моменты и шли к нашим общим достижениям и успехам.

Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России».

В этот же день глава государства Владимир Путин подписал указ «Об исполняющем обязанности Губернатора Красноярского края». В документе говорится: «В связи с заявлением Губернатора Красноярского края Усса А. В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Губернатора Красноярского края Усса А. В. по собственному желанию.

2. Назначить Котюкова Михаила Михайловича временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Красноярского края».

Документ опубликован на сайте Кремля.

Михаил Котюков будет занимать пост главы региона до выборов, которые состоятся 10 сентября.