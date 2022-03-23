Александр Усс подписал указ о мерах поддержки экономики Красноярского края

Глава региона поручил краевому правительству продолжить мониторинг цен на потребительские товары, ситуации на рынке труда и деятельности организаций. Все виды мониторинга необходимы для определения действенных мер государственной поддержки.

Кроме того, указ предусматривает разработку и принятие правительством края правовых актов, обеспечивающих поддержку различных субъектов предпринимательской деятельности. Речь идёт о снижении налоговой нагрузки, финансовой поддержке через региональную микрофинансовую организацию и фонд развития промышленности, об отсрочке уплаты аренды на имущество, находящееся в государственной собственности. Кроме того, указ обязывает разработать правовые нормы, по которым можно будет вносить изменения в действующие контракты по закупке товаров, работ или услуг для государственных нужд, а также расширить перечень возможностей заключения договоров с единственным поставщиком.

Контрольно-надзорным органам и органам местного самоуправления поручено отменить запланированные на 2022 год плановые и внеплановые проверки, установив при этом контроль за своевременностью расчётов за счёт средств краевого бюджета.

Агентству развития малого и среднего предпринимательства и специализированной организации по работе с инвесторами поручено выработать предложения по содействию предпринимателям в сбыте продукции, предоставлению займов на льготных условиях, развитию промышленных предприятий, а также государственной поддержке инвестиционных проектов.

Красноярской таможне рекомендовано рассмотреть возможность сокращения сроков прохождения таможенных процедур по импортным товарам, а также экспортируемой продукции лесозаготовки, деревообработки и сельхозпродукции.