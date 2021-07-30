Александр Усс положительно оценил ход вакцинации в Норильске

Глава города доложил губернатору о том, как идёт работа по реализации мероприятий комплексного плана. В основном этот год нацелен на формирование проектно-сметной документации объектов, федеральное финансирование которых начнётся в 2022 году. По словам Дмитрия Карасева, на сегодняшний день заключён муниципальный контракт на разработку семи проектов на строительство малоэтажных жилых домов. Идёт активная подготовка к капитальному ремонту коммунальных сетей, которые изношены на 80%, началась модернизация коллекторного хозяйства и термостабилизация грунтов.

До конца 2021 года будет достроено пожарное депо в районе Оганер, выполнены основные работы по ремонту комплексного центра соцобслуживания населения.

В рамках проекта реновации Норильска в этом году будут демонтированы три аварийных 9-этажных дома, начнётся подготовка к строительству двух 9-этажных домов. «Мы взяли на себя повышенные обязательства – демонтировать ещё один дом дополнительно. Будем выполнять этот проект опережающими темпами. Люди из этих домов уже расселены», – сообщил Дмитрий Карасев.

Что касается эпидемиологической ситуации, то пик третьей волны коронавирусной инфекции норильские медики ждут в конце августа – начале сентября, когда северяне вернутся из отпусков. Система здравоохранения Норильска готова к возможному росту числа заболевших – на сегодня свободно порядка 20% коечного фонда, в случае необходимости будут развернуты дополнительные места.

«Готовность города к третьей волне Covid-19 высокая. Недостатка кислорода и вакцины нет, ПЦР-тесты закуплены компанией «Норильский никель», – заверил мэр.

Кроме этого, на следующей неделе в городе будет открыт ещё один пункт вакцинации. На данный момент привито 42% населения.

«Это очень хорошие показатели вакцинации. Учитывая удалённость города, плотность его населения, необходимо её вести опережающими темпами», – отметил Александр Усс.

Также глава региона поручил усилить в северной столице работу по информированию граждан о соблюдении масочного режима и использовании индивидуальных средств защиты в местах общего пользования.