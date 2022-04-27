Александр Усс предложил Владимиру Путину сделать наш регион пилотным по развитию студенческого спорта

В ходе заседания Владимир Путин заявил, что в условиях давления, с которым сталкивается Россия и её граждане, принципиально важно сохранить соревновательную активность спортсменов. Отменённые соревнования нужно восполнить, самим организовав открытые и привлекательные многоэтапные спортивные турниры, при этом обеспечить участие в них иностранных атлетов, клубов и команд. Глава государства также отметил возрастающую активность в сфере развития спорта крупных отечественных компаний и госкорпораций. Президент считает, что взаимодействие органов власти, общественных организаций и деловых структур позволит решить ряд важнейших задач, в том числе в части развития системы организации и проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий. Далее он предложил ежегодно, начиная с 2025 года, увеличивать расходы регионов на спорт, чтобы на высоком уровне поддерживать финансирование спорта, качество и доступность спортивной инфраструктуры.

Александр Усс, выступивший на заседании, поддержал инициативу министра спорта России Олега Матыцина сформировать на базе Сибирского федерального университета экспериментальную площадку - Центр развития студенческого спорта. Задачей организации станет развитие массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта среди студентов краевых образовательных учреждений. В случае положительного решения наш край может стать пилотным регионом по созданию подобных центров.

«Красноярский край готов взяться за реализацию этого проекта – естественно, во взаимодействии с Министерством спорта, Министерством науки и высшего образования, а также ФМБА, поскольку здесь есть очень хорошие возможности для развития спортивной медицины. Этот проект уже достаточно глубоко проработан и, при наличии соответствующего поручения с вашей стороны, он может стартовать уже в этом календарном году», – подчеркнул глава региона.

Губернатор принял участие и в дискуссии о создании самостоятельных органов управления физической культурой и спортом в регионах, где соответствующие унифицированные структуры отсутствуют. Он предложил опираться на опыт Красноярья, где министерство спорта успешно работает в контакте с федеральным центром. По его мнению, подобная модель может стать всероссийским стандартом.