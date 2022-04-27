Александр Усс предложил Владимиру Путину сделать наш регион пилотным по развитию студенческого спорта
Александр Усс предложил Владимиру Путину сделать наш регион пилотным по развитию студенческого спорта
Глава Красноярского края принял участие в заседании совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Главной темой видеоконференции стало развитие массового спорта в стране.
В ходе заседания Владимир Путин заявил, что в условиях давления, с которым сталкивается Россия и её граждане, принципиально важно сохранить соревновательную активность спортсменов. Отменённые соревнования нужно восполнить, самим организовав открытые и привлекательные многоэтапные спортивные турниры, при этом обеспечить участие в них иностранных атлетов, клубов и команд. Глава государства также отметил возрастающую активность в сфере развития спорта крупных отечественных компаний и госкорпораций. Президент считает, что взаимодействие органов власти, общественных организаций и деловых структур позволит решить ряд важнейших задач, в том числе в части развития системы организации и проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий. Далее он предложил ежегодно, начиная с 2025 года, увеличивать расходы регионов на спорт, чтобы на высоком уровне поддерживать финансирование спорта, качество и доступность спортивной инфраструктуры.
Александр Усс, выступивший на заседании, поддержал инициативу министра спорта России Олега Матыцина сформировать на базе Сибирского федерального университета экспериментальную площадку - Центр развития студенческого спорта. Задачей организации станет развитие массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта среди студентов краевых образовательных учреждений. В случае положительного решения наш край может стать пилотным регионом по созданию подобных центров.
«Красноярский край готов взяться за реализацию этого проекта – естественно, во взаимодействии с Министерством спорта, Министерством науки и высшего образования, а также ФМБА, поскольку здесь есть очень хорошие возможности для развития спортивной медицины. Этот проект уже достаточно глубоко проработан и, при наличии соответствующего поручения с вашей стороны, он может стартовать уже в этом календарном году», – подчеркнул глава региона.
Губернатор принял участие и в дискуссии о создании самостоятельных органов управления физической культурой и спортом в регионах, где соответствующие унифицированные структуры отсутствуют. Он предложил опираться на опыт Красноярья, где министерство спорта успешно работает в контакте с федеральным центром. По его мнению, подобная модель может стать всероссийским стандартом.