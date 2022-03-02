Александр Усс провёл рабочую встречу с главой Таймыра Евгением Вершининым

Руководитель северной территории отметил, что благодаря совместным усилиям большинство намеченных задач выполнено, оставшиеся — находятся в стадии реализации.

«Предварительные итоги социально-экономического развития района позволяют сделать вывод о сохранении на территории экономической и социальной стабильности», — отметил Евгений Вершинин.

В частности, рост номинальной заработной платы составил более 8% от уровня 2020 года. В период пандемии удалось стабилизировать уровень безработицы — к концу года он составил 0,8%, (на 0,4 ниже уровня 2020 года). Реализованы задачи по повышению доступности и качества жилья. Так, для сельского населения приобрели 22 быстровозводимых энергоэффективных дома, построено 12 домов для представителей коренных малочисленных народов. За счёт государственной финансовой поддержки пять молодых семей приобрели квартиры в Дудинке и Карауле. Около 60 таймырских семей приобрели жильё на материке.

Помимо этого, удалось решить ряд вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В Хатанге завершилось строительство станции, благодаря которой более 2,5 тысячи жителей села будут обеспечены качественной питьевой водой. В посёлке Потапово запущена модульная котельная для местной школы. В Дудинке отремонтировали более 300 метров магистральных сетей тепловодоснабжения, в 11 домах заменили лифты, благоустроен ряд дворовых территорий.

Ещё один из показательных результатов года: проект этнопарка на реке Дудинке «Таймыр. Легенды тундры» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города».

Особое внимание в рамках беседы Александр Усс уделил вопросам реализации на Севере инвестиционных проектов.

«Таймыр для нас — территория особенная во всех отношениях. И с точки зрения инвестиционного потенциала это приобретает особую актуальность», — подчеркнул глава региона.

Глава муниципального района доложил губернатору о продолжении реализации инвестиционных проектов по освоению действующих и перспективных месторождений Западно-Таймырского угленосного района, Усть-Енисейского нефтегазодобывающего района и Сузунского месторождения. В рамках проекта «Восток Ойл» на данный момент проводятся геолого-разведочные работы по подготовке ресурсной базы. Определены места для размещения первоочередных кустовых площадок для эксплуатационного бурения. Также ведутся подготовительные работы для строительства установок сбора и подготовки нефти, магистрального трубопровода нефтеналивного терминала порта «Бухта Север».

В 2022 году, помимо решения текущих социально-экономических вопросов, предстоит подготовка к празднованию 400-летия села Хатанга и 80-летию обороны Диксона.