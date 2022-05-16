Александр Усс внесёт в Законодательное Собрание края проект закона о помощи семьям, пострадавшим от пожаров

По поручению губернатора создан оперативный штаб, который будет заниматься решением задач по оказанию всесторонней помощи погорельцам. Как отметил на совещании заместитель председателя правительства края Сергей Козупица, прорабатывается несколько вариантов оказания помощи семьям в восстановлении их жилья. Окончательно они будут отражены в проекте закона, который внесут в краевое Заксобрание уже на этой неделе. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке и принят до конца мая.

Специалисты обсуждают два основных варианта помощи погорельцам. Первый – строительство нового жилья за счёт краевого бюджета, второй – социальная выплата на строительство, либо покупку домов или квартир. Сейчас обсуждаются механизмы и порядок оказания такой помощи пострадавшим от пожаров с учётом правовых возможностей властей региона.

«Мы никого не оставим в беде и будем оказывать содействие жителям края, пострадавшим от пожара, в решении их жилищных проблем», – подчеркнул Александр Усс.

По поручению губернатора уже с завтрашнего дня начнутся работы по расчистке территорий после пожаров. Для этого сформированы подразделения и подготовлена необходимая техника. В части территорий, например, в Уяре специалистам будут помогать волонтёры.