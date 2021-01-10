Александр Усс выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при сходе снежной лавины в Норильске

Трагедия произошла в районе горнолыжного склона «Гора Отдельная» в ночь на 9 января. Под завалом оказались шесть туристических домиков, в которых находились люди.

Благодаря слаженным действиям экстренных служб поиски пропавших начались сразу же после сообщения о происшествии. В операции было задействовано более 240 спасателей и волонтёров. В их числе арктический поисковый отряд, отряды экстренного реагирования МЧС, МВД, противопожарной, горно-, газоспасательной и единой дежурно-диспетчерской служб, подразделения «Норникеля». Их самоотверженный труд в крайне сложных погодных условиях заслуживает высокой оценки.

К сожалению, спасти всех пострадавших не удалось, три человека погибли. 10 января объявлено в Норильске днём траура. Разделяем боль утраты с родственниками и близкими погибших.