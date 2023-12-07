Алексей Чекунков оценил ход реновации в Норильске

В феврале 2021 года между Минвостокразвития, Красноярским краем, Норильском и «Норникелем» заключено четырёхстороннее соглашение о реализации комплексных мер социально-экономического развития города до 2024 года. А в декабре 2021–го правительство утвердило комплексный план социально-экономического развития. Он направлен в первую очередь на реновацию города, важнейшая часть которой — строительство жилья. Объём финансирования проектов в период с 2021 по 2035 годы — 120 млрд руб., из которых средства «Норникеля» – 81,3 млрд руб.

Глава Минвостокразвития России ознакомился с ходом реализации жилищных проектов. В частности, осмотрел новый дом для приглашённых специалистов, сданный в Норильске, первый по программе реновации, и вручил ключи от квартир будущим жильцам. Работы по полной реконструкции и перепланировке недостроенного здания 1990-х годов были выполнены в сжатые сроки, менее чем за год. При этом специалисты компании провели термостабилизацию грунта под зданием. В доме 90 квартир для специалистов, приглашённых на работу в Норильский дивизион компании. Это 18 студий, 25 двухкомнатных квартир, 38 однокомнатных и 9 трёхкомнатных. Жильё укомплектовано мебелью и бытовой техникой. В доме установлены грузопассажирские лифты и подъёмники для маломобильных граждан. При монтаже системы тепло- и водоснабжения использованы медные трубы с терморегуляторами. На прилегающей территории организованы спортивная и детская площадки, место для отдыха.

Также министр посетил строительную площадку в Центральном районе на ул. 50 лет Октября, где строятся два 9-этажных дома. Проект находится в высокой стадии готовности — новые квартиры будут сданы в конце 2024 года.

Алексей Чекунков побывал с визитом на Надеждинском металлургическом заводе. Там он осмотрел современный гаражный комплекс газоспасательной службы, а также производственные объекты, созданные в ходе реализации крупнейшего экологического проекта России — «Серной программы». Эти объекты — лишь часть больших изменений, которые были реализованы на НМЗ в этом году.

«По мере того, как Норильск меняется, происходят перемены и в компании. Это два неразрывных вектора. Мы улучшаем комфорт и доступность как городской среды, так и рабочих пространств, мест отдыха для сотрудников. НМ3 в этом году пережил второе рождение благодаря «Серной программе». На промышленных площадках и в самом городе мы реализуем экологическую программу «Чистый Норильск», — прокомментировал старший вице-президент компании Николай Уткин.

Городская среда также не осталась без внимания: министр зашёл в одну из новых тёплых остановок и проехал на современном городском автобусе.

«В городе ежегодно устанавливаются десятки новых комфортных тёплых остановок. Мы прислушиваемся к замечаниям норильчан и улучшаем объекты с точки зрения комфорта и доступности. Это касается и городского транспорта. Он становится современным и удобным. Для этого закупаются последние модели отечественных автобусов, адаптированных к северным условиям», — прокомментировал мэр Норильска Дмитрий Карасев.

Комплексный план развития города накануне рабочей поездки министра получил свою цифровую платформу — «Норильск 2035». Этот ресурс позволяет увидеть будущий облик Норильска и все объекты реновации. Алексею Чекункову в интерактивном формате представили динамику основных строек и обновлённые городские районы 2035-го.

«На этой неделе правительство России утвердило перечень опорных населённых пунктов в Арктической зоне РФ, которые станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов. Норильск ожидаемо вошёл в их число. Отрадно видеть, что здесь, в городе уже несколько лет реализуется один из самых крупных комплексных планов развития в Арктике, разработанный по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. И сегодня мы уже открываем новые объекты для горожан и промышленности. Хорошие темпы реализации плана могут стать основой для его масштабирования и в других арктических регионах», — отметил министр.