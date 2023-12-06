Алексей Додатко поговорил с красноярскими школьниками о важном

Спикер краевого парламента начал лекцию с тезиса о том, что Конституция для государства — это фундамент правовых и общественных отношений. В диалоге с учениками председатель Законодательного собрания рассказал о том, зачем нужна Конституция, о правах и свободах человека и гражданина, о федеративном устройстве, о взаимоотношениях органов государственной власти, о поправках к Конституции. Ребята показали отличные знания обществоведения, но были и вопросы.

«Мне хотелось убедить ребят в том, что Конституция — это действительно основной закон страны, а не что-то не имеющее отношения к их жизни. Мне кажется, что правовая культура старшеклассников, которые готовятся полноценно вступить в права совершеннолетних граждан Российской Федерации, формируется в ходе таких разговоров. Они лучше понимают свои обязанности, свои возможности, которые у них есть как у граждан нашей страны. Важно, что ребята уже многое знают, нам удалось выстроить диалог, это действительно был разговор о важном, а не лекция», — прокомментировал Алексей Додатко.

Добавим, «Разговоры о важном» — проект Минпросвещения РФ. На занятиях школьникам рассказывают о героях, патриотизме, об исторических личностях, о значимых событиях, финансовой грамотности.