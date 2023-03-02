Алексей Додатко предложил тиражировать опыт края в вопросе патриотического воспитания молодёжи в других регионах

В крае проводится государственная молодежная политика. В ней выделяются пять приоритетных направлений: профессиональное развитие, развитие добровольчества, патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни, поддержка и развитие талантов. Стержнем системы является патриотическое воспитание. Например, сегодня в крае действует крупнейшая в Сибири и России сеть из 11 учреждений кадетского типа, а в 2021 году «Юнармия» региона вошла в тройку лучших в России и уже четвертый год подряд держит лидерские позиции в СФО.

Алексей Додатко предложил тиражировать опыт края в других регионах и продолжать разработку новых инициатив. Так, сейчас депутаты предлагают учредить в крае госпремии за достижения в сфере патриотического воспитания. Председатель краевого парламента подчеркнул, что во многих регионах Сибири с точки зрения молодежной политики ставка делается именно на патриотическое воспитание: «Время показало, что такой подход максимально оправдан. Главное, что важно для нас, — Красноярский край стал площадкой обмена опытом для регионов Сибири».

Также Алексей Додатко отметил, что формат межпарламентской региональной работы позволяет сформировать общую позицию регионов и представить её Федерации.