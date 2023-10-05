Алексей Додатко: «Сегодня в России профессиональный праздник учителей»

В 2022 году в конкурсе приняли участие более 1 500 команд из 81 субъекта страны, в том числе 29 команд из нашего края. В финале команда Таймыра вошла в 10 лучших управленческих команд РФ.

В число 30 команд-победителей конкурса вошла команда Агинской школы №2. На встрече со спикером Законодательного Собрания учитель русского языка и литературы Наталья Морева рассказала, что участвовала в разных конкурсах, но «Флагманы образования» — особенный.

Абсолютным победителем суперфинала конкурса в направлении «Достижение целей в области устойчивого развития» стала команда красноярской школы №108. Директор школы Роман Серегин отметил, что конкурс помогает выявить лидеров образования и формирует экспертное сообщество.

Марина Ситдикова, педагог красноярской школы №42, рассказала, что участие в таких конкурсах необходимо для личного роста, чтобы успевать за быстрым ритмом жизни молодежи.

Также на встрече обсуждались вопросы развития образования в крае, новые задачи, стоящие перед школой.

Спикер краевого парламента поблагодарил педагогов за их добросовестный труд:«Сегодня в России профессиональный праздник учителей, который отмечает вся наша большая страна. Все мы когда-то учились, а кто-то учится и учит. День учителя — это праздник, когда следует ещё раз выразить признательность людям, которые дали нам путёвку в жизнь».