Алексей Веллер: «Город живёт, пока он строится»

Он осмотрел городские объекты и принял участие в круглом столе на тему «Запуск программы реновации жилищного фонда Норильска. Обсуждение особенностей строительства на вечной мерзлоте».

– Встреча была посвящена старту программы комплексной реновации. Все мы прекрасно понимаем: это очень важное направление, которое призвано в ближайшие годы существенно улучшить ситуацию с жилищным фондом и состоянием инженерной инфраструктуры. Оно также поможет в восприятии Норильска как города, который активно модернизируется. Я считаю, что город живёт, когда он строится, — выразил своё мнение политик.

– Команда по реализации программы сформирована. Она нацелена на то, чтобы воплощать в жизнь как комплексный план развития Норильска, так и муниципальные программы, по которым мы содержим, ремонтируем жилищный фонд, социальные объекты. Мы чётко понимаем, куда мы двигаемся, и что нужно сделать в первую очередь, — заявил во время встречи глава Норильска Дмитрий Карасев.

Администрации Норильска и «Норникелю» предстоит решить ряд масштабных задач, считает депутат Госдумы. У арктических территорий есть свои особенности, создающие определённые трудности в выполнении большого объёма запланированных работ. Это проблема строительства на вечномёрзлых грунтах технологические сложности, связанные с удалённостью территории.

– Нынешнее совещание и осмотр объектов помогли выяснить, в какой точке мы сейчас находимся. Много внимания уделялось вопросам строительства и проблемам, связанным с вечной мерзлотой, тому, какие новые технологии можно использовать. Мы должны определить, как решать задачи на перспективу, создавая надёжную систему мониторинга, — отметил Алексей Веллер.

Он также напомнил, что сейчас происходят серьёзные изменения и в климате, и в инженерно–геологических условиях, их надо тщательно изучать и анализировать. Это, по сути, новое направление в прикладной строительной науке. Кроме того, вопрос термостабилизации грунтов становится одним из насущных для всех территорий Арктической зоны.

– Семь тысяч человек, которые к 2024 году должны обрести новое комфортное современное жильё, — это очень существенный показатель для Норильска. Я сказал коллегам, что, с одной стороны, им можно посочувствовать, потому что работа предстоит колоссальная, а с другой — позавидовать, так как они занимаются интереснейшим делом. При успешной реализации комплексного плана развития Норильска, во что я безоговорочно верю, они по праву смогут гордиться вкладом в преображение своего родного, любимого города.

Как и. о. президента Ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» Алексей Веллер полагает, что опыт Норильска пригодится всем территориям Арктической зоны Российской Федерации. А в качестве депутата Государственной думы он заявил о готовности поддержать норильчан на федеральном уровне в реализации глобального плана развития города. Так, недавно удалось уладить вопрос о том, чтобы объекты социально–культурно–бытового назначения не проходили экологическую экспертизу. А это должно существенно сократить срок их строительства и сдачи в эксплуатацию.