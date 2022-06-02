Алексей Веллер и Дмитрий Свиридов посетили строительную площадку «Серной программы»

Депутат Госдумы Алексей Веллер отметил, что успешной реализации проекта способствует мудрое решение разработчиков, принятое ещё в далёком 2014 году, — на 80% заменить импортное оборудование отечественным. Решение оказалось прозорливым — грянули санкции.

«Масштабы и скорость впечатляют. Особенно если учесть, что производство разворачивается в Норильске, куда очень сложно доставить оборудование, особенно многотонное. Есть абсолютная уверенность, что «Норникель», действительно, несмотря на санкции и сложности нашего времени, сможет ввести объект в эксплуатацию к концу следующего года, как и было запланировано. Остаётся только поблагодарить людей, которые осуществляет этот проект», — сказал Алексей Веллер.

Дмитрий Свиридов, депутат Заксобрания Красноярского края, был также восхищён проделанной работой:

«Сегодня нам рассказали о процессах, которые будут происходить на участках предприятия. Я уверен, что к концу следующего года всё будет соответствовать заложенным в данный проект нормативам и техническим характеристикам. Конечно, для Красноярского края и Норильска «Серная программа» — качественный пример того, как нужно подходить к вопросам экологии и улучшения условий жизни в городе. Хочется пожелать компании скорейшего запуска и большого успеха. Мы увезём с собой хорошие впечатления».

Напомним, что «Серная программа» — крупнейшая и очень важная экологическая инициатива «Норникеля», которая позволит за пять лет сократить выбросы диоксида серы в Норильске на 90%.