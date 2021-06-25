Алексей Веллер передал в музей боевой славы Норильска землю северного города-героя

Олег Шалдаев провёл для гостя экскурсию по музею, рассказал об экспозициях, а также о вкладе норильчан в победу в Великой Отечественной войне. Алексей Веллер, в свою очередь, отметил, что именно благодаря таким местам и людям возрождается правильное военно-патриотическое воспитание. Депутата особенно заинтересовали такие экспонаты, как подлинные немецкие лыжи времён войны и макет танковой битвы, который, к слову, создавался в течение полутора лет.

Напомним, что ранее Алексей Веллер был мэром Мурманска - в заключение встречи он подарил музею капсулу с мурманской землёй. Мурманск - обладатель статуса «город-герой», а земля, находящаяся в капсуле, собрана на территории знаменитого мемориала «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».