Алкоголь в Красноярском крае планируют снова продавать с 18 до 23 часов

На комитете по промышленной политике, транспорту и связи депутаты Законодательного собрания Красноярского края предложили отменить запрет на продажу алкоголя, введённый в начале режима самоизоляции.

Напомним, 2 апреля на сессии Заксобрания сразу в двух чтениях был принят закон, согласно которыму на территории региона установлены дополнительные по отношению к федеральным ограничения розничной продажи алкогольной продукции: с 8 до 10 часов и с 18 до 23 часов. Таким образом, продажа алкоголя была разрешена только с 10.00 до 18.00. В Законодательное собрание поступает много обращений об отмене этих ограничений. Поручение рассмотреть этот вопрос было отдано комитету на последнем заседании сессии.

В результате группа депутатов предложила внести изменения в Закон «Об отдельных вопросах государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и снять введённые ранее ограничения.

Депутаты высказали различные точки зрения на эффективность принятых ранее ограничений, а также на необходимость разработки и принятия других законов, регулирующих продажу алкоголя, например, на первых этажах жилых домов.

Резюмируя сказанное, председатель комитета промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов отметил: «Какие бы ни были высказаны оценки, есть единодушное решение — нужно отменить ограничения и рассмотреть закон на сессии сразу в двух чтениях. Моё мнение как председателя комитета — надо рассматривать законодательные инициативы со всех сторон: и со стороны общественности, и со стороны тех, кто торгует алкоголем. Это магазины, которые имеют лицензии, работают, ничего не нарушая, это многопрофильные магазины. Важно понимать, что это тоже составляющая часть бизнеса, которому непросто выживать. Почему мы приняли эти ограничения? Это не просто была инициатива депутатов. Было письмо ГУВД, масса аргументов, которые указывали на то, что в связи с возникшей ситуацией, тем, что люди находятся дома, есть такая необходимость. Сейчас же мы должны сделать то, что требует от нас сегодняшняя ситуация, и принять решение о снятии ограничений».