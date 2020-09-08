Амбиции меняют ситуацию

«Первая Арктическая» – это программа профессионального развития, стартовавшая как пилотный проект в 2018 году. С ее помощью «Норникель» ищет потенциальных руководителей, уже имеющих опыт работы, и вчерашних выпускников, готовых не покладая рук развиваться на профессиональном поприще. «Первая Арктическая» – это отличная возможность для быстрого карьерного роста, шанс за два с половиной года занять руководящую должность.

Участвовать в программе могут выпускники вузов и молодые специалисты из России и даже других стран. Необходимые условия: профильное инженерное или экономическое образование, возраст до 27 лет, опыт работы до трех лет. Иногородним участникам придется поменять место жительства и переехать в Норильск. Переезд и проживание оплатит «Норникель», также предоставит соцпакет и конкурентную зарплату.

В финал нынешнего конкурса вышли 400 человек из 4000 заявителей, что само по себе говорит о высокой конкурентности среди участников проекта. По результатам первой программы, работы в компании были удостоены только 8 человек. Сегодня в финале состоится очный отбор финалистов, которые должны в командах за один час решить предложенный производственный кейс, продемонстрировав целый ряд качеств, главным из которых является умение работать в команде.

Среди нынешних участников программы «Первая арктическая» выпускники Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, Горного университета, Московского государственного технического университета им Н.Э. Баумана, Московский Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», работники горнодобывающих и металлургических компаний страны.

По словам заместителя директора ЗФ «Норникеля» Анастасии Перфильевой, предложение принять участие в программе «Первая Арктическая» было размещено во всех открытых источниках, профессиональных и корпоративных ресурсах, а также в социальных сетях.

- Интерес к программе «Норникеля» был зафиксирован на обширных просторах нашей страны - от Калининграда до Дальнего Востока, –говорит Анастасия Перфильева. – Программа уже доказала свою состоятельность и эффективность. Мы готовы привлечь к работе в компании успешных и по-хорошему амбициозных людей для того, чтобы менять ситуацию к лучшему.