Анастасия Батова: «Если ты любишь «Родину», «Родина» любит тебя»

Начать проект мы решили с интервью директора кинокомплекса «Родина» Анастасии Батовой. Хранитель норильской кинохроники, ценитель хороших фильмов, патриот «Родины» рассказала о сложностях и мечтах, поведала о прошлом и настоящем, поделилась мыслями о грядущих переменах и планах.

– Анастасия Вениаминовна, в чём уникальность кинотеатра, и можно ли назвать его брендом Норильска?

– «Родина» — первый стационарный кинотеатр в городе. Не кинозал в ДИТРе или в здании старого театра, а именно кинотеатр. В 1953 году был сдан в эксплуатацию дом, в котором кинокомплекс находится и сегодня. Здесь ещё были фотоателье и книжный магазин. Они остались в истории, а кинотеатр продолжает жить. Уже нет кинотеатра им. В. И. Ленина, «Победы» и «60 лет Октября», а «Родина» есть. В этом заслуга администрации города и людей, которые тут работали и работают сегодня.

При этом хочу акцентировать внимание: «Родина» — учреждение, которое имеет статус именно муниципального кинотеатра, одного из трёх, оставшихся в крае. Кинотеатр «Дом кино», специализирующийся на авторском кино и детский кинотеатр «Мечта» находятся в Красноярске.

И конечно, я считаю, что «Родина» — бренд города! У нас достойное прошлое, настоящее и, уверена, не менее достойное будущее. Мы так и живем: сохраняя традиции и уважение к истории с одной стороны, и идя в ногу со временем – с другой.

– Как справляетесь с вызовами современности: пандемия, санкции, уход ведущих международных кинокомпаний?

– Не скрою — нам непросто. За последние три года потеряли большое количество зрителей — практически 62% в 2020 г., 40% — в 2021–м и 60% в 2022–м по сравнению с 2019 годом. Аналогичная ситуация в целом по всей стране, но это те реалии, в которых необходимо не просто существовать, но и развиваться. Вспомните фразу из «Алисы в стране чудес»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда–то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее».

Уход с российского кинорынка ведущих голливудских кинокомпаний «подкосил» индустрию экранного искусства, так как в течение последних лет двадцати именно этот контент обеспечивал 80% посещаемости и, соответственно, прибыли. Грустно, ведь большая часть киноаудитории, особенно до 35 лет, ждёт Бэтмена, Аватара, Чёрную Пантеру и Форсаж. Им малоинтересно сегодняшнее российское кино. Они просто не привыкли его смотреть.

По информации из разных источников, на сегодняшний день в стране закрылось от 7 до 11% кинотеатров. А где выход? «Там же, где и вход», — говорит мой сын. Сложившаяся ситуация даёт возможность вернуть на большие экраны интересное, глубокое, зрелищное, качественное российское кино. Которое заставит не только смеяться и плакать, но сопереживать и размышлять, которое захочется ещё раз пересмотреть и обсудить. Именно сейчас у российских кинокомпаний есть шанс занять освободившуюся нишу.

Такое кино есть. Например, «Нахимовцы» или «История одного назначения». Но его не так много, как хотелось бы. А теперь оно будет. И зрители пусть не сразу, пусть через какое–то время, но пойдут в кинотеатры. И те снова станут местом притяжения. И ещё, я думаю, что сейчас, в переходный период, будет востребовано кино лёгкое, но интересное; поучительное, но не навязчивое; доброе, но не банальное. Может быть, с него и стоит начать...

— Вы обозначили качества хорошего кино. Расскажите о ваших предпочтениях как зрителя.

– Во–первых, люблю советские фильмы, не все, конечно. Особо трепетно отношусь к трудам режиссёра Марка Захарова: «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона». Очень люблю «Летят журавли» — сколько смотрю, столько и плачу. Ценю фильмы по произведениям Михаила Булгакова.

«Брат–2» люблю–люблю. И именно второй фильм, не первый. А ещё кино с Иваном Охлобыстиным: «Восемь с половиной долларов», «Арбитр», «Соловей–разбойник», из последнего — «Птица». Что вы хотели? Я же из 90–х (смеётся).

До сих пор пересматриваю Голливуд 1990–х: «Человек дождя», «Карточный домик», «Месть», «Грязные танцы», «Телохранитель», «Форрест Гамп», «Зелёная миля»... И много–много ещё. Обязательно со старым переводом Живова, Гаврилова, Володарского. Я не могу воспринимать эти вещи с дубляжем или многоголосым переводом. Нет. Только так, как это было раньше.

Из последних личных потрясений — российский фильм Авдотьи Смирновой по рассказам Льва Толстого «История одного назначения» — до слёз. Он про ответственность, доверие, выбор и надежду. Смотрела у нас в кинотеатре, и на том сеансе была одна. Это к вопросу о зрителях. Кстати, хочу обратить внимание, что зарубежные фильмы ушли не все — мы показываем английские, итальянские, испанские. И они очень неплохие. Но, как и с «Историей одного назначения», не кассовые. Зритель на них практически не ходит.

Последние года два дома фоном идут только полицейские сериалы. Самый любимый — все сезоны «Тайны следствия» с Анной Ковальчук. Нравится «Великолепная пятёрка», «Женская логика», «Метод Фрейда». Я смотрю только те сериалы, где добро побеждает зло. Для меня это важно, как в моём любимом «Крепком орешке»: чтобы закон неукоснительно соблюдался. Чтобы герои были принципиальные, но честные и порядочные, и с них можно было брать пример. Вот я и беру (смеётся).

— Последнее время стремительно возрастает интерес к Норильску и Таймыру. И самое время начать продвигать нашу территорию средствами кино, как это делают соседи: Якутия, Хакасия, Мурманск. В Красноярском крае не так давно сняли сериал «Красный Яр». У нас есть шанс пойти по их проверенному пути?

– Шанс всегда существует, особенно в новых реалиях. На мой взгляд, для развития киноиндустрии на территории имеется потенциал. В первую очередь это история, архитектура и промышленность. А природа чего стоит! Можно ведь помечтать, да? Мне представляются три возможных варианта.

Первый: сюда приезжают сценаристы, режиссёры и снимают локации — город, природу, предприятия, но без привязки к местности. Например, как при создании фильма «Территория» Александра Мельника или фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева. Последний вызвал множество споров, но после него посёлок Териберка Мурманской области стал всемирно известен.

Второй вариант — снимать кино у нас и про нас. Есть очень хороший пример: классика советского кинематографа — «Любить человека» Сергея Герасимова. Кинороман о молодых архитекторах, строящих новый город на Крайнем Севере. Одним из прообразов архитектора Дмитрия Калмыкова стал известный советский архитектор Александр Шипков, который работал в Ленинграде, Воркуте и в Норильске.

Третий вариант, кажущийся мне наиболее перспективным, но требующий времени и вложений, — развитие собственной киноиндустрии на территории. Никто не может снять кино о Норильске лучше, чем сам норильчанин. Если Якутия смогла, почему Норильск не может? Возможно, вначале не художественное, а документальное. То, которым славился Норильск раньше – у нас есть замечательный пример Норильской студии телевидения. А потом и полнометражное игровое.

Но нужны кадры: сценаристы, режиссёры, актёры, операторы, продюсеры. Нужна система подготовки, начиная с кружковой, профориентационной работы и заканчивая возможностью получения среднего специального и высшего образования, плюс система переподготовки и повышения квалификации. Необходимо создание инфраструктуры. Мы, кстати, подали заявку на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив с проектом проведения стратегической сессии по развитию кинокластера на территории. Ждём результатов. Волнуемся.

— Мы незаметно перешли к планам. Что ждёт «Родину» в ближайшее время?

– Мы наконец–то приступили к реализации нашей, не скрою, давней идеи — созданию на базе кинокомплекса экспозиции «Музей норильского кино», посвящённой истории кино в Норильске, кинопрокату и съёмкам фильмов о территории и на территории. У нас богатая история, есть что показать: образцы советского кинооборудования, старые афиши, фотографии, фильмы на плёнке. Есть помещение, которое мы в своё время специально выделили для показов. Действующий кинопроектор, на котором можно «крутить» кинопленку, даёт такую возможность. Четыре наших сотрудника прошли курсы повышения квалификации по программе подготовки экскурсоводов. А главное, есть понимание того, что отступать некуда.

Сейчас идёт работа с документацией: вносятся изменения в устав учреждения, проводится опись оборудования, составляется технологическая карта. Думаю, к марту экскурсии станут доступны всем желающим на постоянной основе. Так что в туркластер «Арктический», участниками которого не так давно стали, мы вошли не с пустыми руками. Вы правильно поняли — мы намерены участвовать в развитии туризма на территории. И, кстати, с прошлого года автобусной остановке «Художественный салон» возвращено историческое название — «Кинотеатр «Родина».

Если заглянуть в 2024 год, грядёт достаточно серьёзный ремонт. Мы его очень ждём. Последний был в 2002 году. На сегодняшний день в планах, не меняя общую конструкцию кинотеатра, переиграть интерьер. Так как наше здание является объектом культурного наследия регионального значения, планируется восстановить элементы интерьера сталинской эпохи: установить стилизованные колонны в фойе, снять натяжные потолки и вернуть лепнину. Тогда помещение кинотеатра будет ещё более интересным, особенно в качестве туристического ресурса.

Вернуть полностью изначальное расположение помещений не только невозможно, но и неперспективно. Тогда учреждение лишится игровой комнаты, видеозала, помещений под кафе на втором этаже, кинобаров, музейной комнаты. Главное — зрительные залы находятся на своих местах все эти 70 лет.

Администрация города выделила нам дополнительное помещение на ул. Дзержинского. После ремонта туда переедет студия «ЭКРАН», где детей и подростков учат создавать мультипликационные фильмы. Сейчас она располагается в помещении Молодёжного центра. Планируется открыть кинозал на 40 мест (наш видеозал будет перепрофилирован). Там же разместится фонд фильмов на плёночных носителях. Кстати, мы вторые по объёму фильмофонда в Красноярском крае — самый большой находится в КГАУК «Енисей кино», с которым мы тесно сотрудничаем. Скорее всего, на ул. Дзержинского переедет и музейная комната. Надеемся, у нас будет возможность создать там киноклуб для школьников и студентов.

– Вы обо всём рассказываете с такой любовью и верой в «Родину», что напрашивается вопрос: «Что для вас кинотеатр, что он вам даёт как руководителю и человеку?»

– Когда в 2014 году Наталья Михайловна Коростелева предложила мне стать директором «Родины», у меня на размышления было ровно 15 минут. Я согласилась и ни разу ещё об этом не пожалела. До сих пор ей за это благодарна. Страшно было, конечно, очень. Но кинотеатр — это моё детство, моя юность. С ним у меня много связано.

У нас есть семейная легенда, где говорится о том, что мои мама и папа познакомились именно в кинотеатре «Родина». Отец из семьи крестьян, родился в селе Коркино под Красноярском (сейчас этого села уже нет). Приехал в город в конце 1940–х. Окончил школу рабочей молодёжи, наш индустриальный институт и Московский инженерно–строительный. Работал энергетиком. У него была одна из лучших частных библиотек в городе. В книжных магазинах «Мысль» и «Дом книги» с ним здоровались называя по имени–отчеству. А он обращался к продавщицам «барышня», они всегда смущались. Я помню это, потому что он часто брал меня с собой. Долгое время отец был членом норильского общества книголюбов, а потом и его председателем. Именно папа привил мне любовь к книгам. Мама же приехала из города Кустаная Челябинской области, где окончила медицинское училище. Всю жизнь проработала акушеркой. Её мама, моя бабушка, из семьи раскулаченных.

Здесь они познакомились, поженились. Здесь практически с рождения живу и я. Хожу по родным улицам. Работаю в родном кинотеатре. До сих пор люблю старые советские фильмы, на которые мама меня водила. В кинотеатре мне почему–то запомнилось именно Весеннее фойе. Его фото, сделанное в 1950-х, висит справа от моего рабочего стола. Норильский фотограф Алексей Арлюков подарил его «Родине», за что ему огромное спасибо.

И потом. Как я могу не любить кинотеатр? Я же посмотрела здесь «Месть и закон», «Зиту и Гиту», «Любимого раджу». Как все девочки того времени была поклонницей индийских фильмов. На «Любимого раджу» ходила восемь раз. Он шёл в «Родине» днём в будни, поэтому школа на какое–то время меня теряла. Статусы председателя совета отряда, председателя совета дружины, секретаря комсомольской организации класса, потом школы не мешали мне сбегать с уроков, чтобы сходить в кино. Конечно, свою роль сыграло и то, что я с детства живу в этом районе. Сначала на Пушкина, 6, — сейчас там Пушкинский сквер, потом на Севастопольской, 2. Окончила четвёртую школу. Всё близко. Всё родное. Как будто всё мудро и правильно сложилось.

А ещё мне хочется немного похвастаться. В 2004 году в селе Кундравы Чебаркульского района Челябинской области был открыт единственный в России музей, посвящённый жизни и творчеству известного советского кинорежиссёра Сергея Аполлинарьевича Герасимова. Он родился в посёлке Десятилетие, недалеко от Кундравы. Но в родовом доме по объективным обстоятельствам музей сделать не удалось. Его разместили в ДК «Мечта» — сейчас это Челябинский областной киноцентр им.

С. А. Герасимова. То, что я его землячка (родилась в городе Чебаркуль), я поняла, когда мне в 2018 году при подготовке к кинопоказам в рамках празднования 65–летия Норильска пришлось изучить его жизненный путь. И в 2019 году, приехав к родственникам после почти 12–летнего перерыва, я решила, что не могу себе позволить не съездить в музей. Самое большое впечатление — это рабочий кабинет Герасимова. Его привезли из личной квартиры с Кутузовского проспекта в Москве. Кабинет воссоздан в изначальном виде. Там его личные вещи, книги, картины. Вот такая получилась связь: родина, Норильск, кино.

Знаете, где–то через полгода после того, как я начала работать в кинотеатре, я встретила своего одноклассника. Он сказал мне слова, которые я помню до сих пор: «Представь, что это твой кинотеатр. С этой мыслью живи и работай». И вот я уже столько лет с этой мыслью живу и работаю. И как потом поняла, каждый, кто здесь трудится, считает его своим. У нас в коллективе есть девиз: «Если ты любишь «Родину», «Родина» любит тебя». И это правда.

Мы все разные. Кто–то только начал здесь свою профессиональную деятельность. Кто–то уже давно работает. Одни, как я, пришли сюда уже состоявшимися людьми, со своими принципами и опытом. Другие находят новую работу или уезжают насовсем. Но кинотеатр навсегда остаётся в сердце каждого. Нас всех объединяет одно — любовь к «Родине».

Мы несём людям радость. Это очень ответственная миссия. Это понимает каждый, делая всё возможное, а порой и невозможное для того, чтобы зрители получали удовольствие от хорошего фильма, от доброй и заботливой атмосферы.

Не всегда бывает легко. Иногда опускаются руки. И не только у меня. Порой трудно понять, что делать дальше, но это бывает недолго. Как там у Константина Симонова в стихотворении «Сын артиллериста»:

Никто нас в жизни не может

Вышибить из седла! –

Такая уж поговорка

У майора была.

— «Родина» — бренд города! У нас достойное прошлое, настоящее и, уверена, не менее достойное будущее», — говорит Анастасия Батова.