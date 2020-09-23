Андрей Клишас назначен одним из официальных представителей Президента РФ

В частности изменения затронут законы о Конституционном Суде, судебной системе, статусе судей, органах судейского сообщества, судах общей юрисдикции, арбитражных и военных судах, об Уполномоченном по правам человека, о Правительстве РФ, о прокуратуре, о безопасности и ряд других документов. Владимир Путин, глава страны, накануне уже внёс пакет соответствующих законопроектов в Государственную Думу.

Большая часть нововведений направлена на усиление роли Совета Федерации в принятие кадровых решений президентом страны. Теперь новыми полномочиями станут – проведение консультаций по предложенным главой государства кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности. Также зампреду, секретарю и членам Совета Безопасности нашей страны запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в заграничных банках. Это касается и Уполномоченного по правам человека, который к тому же должен будет постоянно проживать на территории РФ.

В отдельном пакете говорится о судебной системе, а именно о порядке назначения на должность и основаниях для прекращения полномочий.

В социальной сфере больше всего поправок – необходимо учесть все конституционные изменения, касающиеся государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды. Все эти полномочия будут закреплены за Правительством страны.

-Речь идёт, в том числе и об обязательности индексации пенсий, не реже одного раза в год, и об установлении минимального размера оплаты труда не меньше величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Абсолютно все поправки, одобренные гражданами и внесённые в Конституцию нашей страны в июле в ходе общероссийского голосования, найдут отражение в федеральном законодательстве, - подчёркивает Андрей Клишас.