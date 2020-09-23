Андрей Клишас назначен одним из официальных представителей Президента РФ
Андрей Клишас назначен одним из официальных представителей Президента РФ
Андрей Клишас назначен одним из официальных представителей Президента при рассмотрении изменений федеральных законов, направленных на реализацию поправок в Конституцию РФ.
В частности изменения затронут законы о Конституционном Суде, судебной системе, статусе судей, органах судейского сообщества, судах общей юрисдикции, арбитражных и военных судах, об Уполномоченном по правам человека, о Правительстве РФ, о прокуратуре, о безопасности и ряд других документов. Владимир Путин, глава страны, накануне уже внёс пакет соответствующих законопроектов в Государственную Думу.
Большая часть нововведений направлена на усиление роли Совета Федерации в принятие кадровых решений президентом страны. Теперь новыми полномочиями станут – проведение консультаций по предложенным главой государства кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности. Также зампреду, секретарю и членам Совета Безопасности нашей страны запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в заграничных банках. Это касается и Уполномоченного по правам человека, который к тому же должен будет постоянно проживать на территории РФ.
В отдельном пакете говорится о судебной системе, а именно о порядке назначения на должность и основаниях для прекращения полномочий.
В социальной сфере больше всего поправок – необходимо учесть все конституционные изменения, касающиеся государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды. Все эти полномочия будут закреплены за Правительством страны.
-Речь идёт, в том числе и об обязательности индексации пенсий, не реже одного раза в год, и об установлении минимального размера оплаты труда не меньше величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Абсолютно все поправки, одобренные гражданами и внесённые в Конституцию нашей страны в июле в ходе общероссийского голосования, найдут отражение в федеральном законодательстве, - подчёркивает Андрей Клишас.