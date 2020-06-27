Андрей Клишас обсудил по телефону с одним из наблюдателей ход общероссийского голосования в Норильске

Член Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас в телефонном режиме пообщался с общественным наблюдателем одного из норильских избирательных участков. На нём, как и на множестве других участков нашей страны, сейчас проходит досрочное голосование по поправкам, вносимым в Конституцию РФ. Сенатор интересовался общим ходом голосования в городе и на конкретном участке в частности.

Общественный наблюдатель Илья Косов сообщил Андрею Клишасу о полном соблюдении комиссиями всех требований законодательства при проведении голосования, а также о принятых профилактических мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Голосование проходит спокойно, - рассказал Илья Косов. - Всем участникам голосования выдаются средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), везде имеются санитайзеры для дезинфекции рук. От входа в здания, где размещаются участки для голосования, и в самих помещениях на пол нанесена разметка для разделения маршрутов только что пришедших норильчан и уже проголосовавших, а также обозначены специальные линии для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра».

Он также сообщил, что на участке №637 зарегистрировано 1840 человек, по данным на 15 часов 27 июня, из них досрочно проголосовали 442 человека.

Андрей Клишас поблагодарил членов участковых комиссий и общественных наблюдателей за работу и призвал сообщать обо всех случаях нарушения законодательства на участках:

«Я благодарю вас за ответственный подход. Норильск всегда отличается высоким уровнем гражданской активности. Даже сейчас, несмотря на сложные эпидемиологические условия, норильчане принимают участие в столь важном для нашей страны событии. Надеюсь, что голосование завершится успешно».