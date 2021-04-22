Андрей Клишас прокомментировал ежегодное Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию

Андрей Клишас подчеркнул, что во всём мире социально-экономическая ситуация остаётся сложной. В нашей стране есть проблемы, которые стали настоящим вызовом в период пандемии. В первую очередь сегодня необходимо создать условия для дальнейшего развития социальной сферы. Поэтому очень важно то, что в Послании президента прозвучал тезис о повышении качества жизни граждан как главном индикаторе эффективности государства, нацеленности государственной политики на экономический рост и трансформации прибыли в развитие.

Кроме того, особую роль играют развитие и модернизация всех отраслей экономики — энергетика, транспорт, финансовые институты, а также предприятия малого и среднего бизнеса должны основываться на принципах социальной ответственности и ответственности перед окружающей средой.

Также Андрей Клишас отметил, что сегодня для россиян важно обеспечить доступность детского отдыха, защиту прав ребёнка при выплате алиментов, единовременные выплаты на школьников, а также поддержку молодёжи. Все эти инициативы направлены на реализацию ряда поправок к Конституции РФ, согласно которым дети являются приоритетом госполитки.

Особое внимание Президент России обратил на обеспечение экологической безопасности и сохранение природного богатства страны.

«Использование природных ресурсов Российской Федерации должно сопровождаться высоким уровнем социальной культуры и ответственности граждан и бизнеса, предполагающим бережное отношение к природным богатствам и обеспечение полной компенсации причиняемого природе ущерба в результате деятельности человека. В этой связи обоснованным является предложенное Владимиром Путиным расширение ответственности бизнеса за причинение вреда окружающей среде, а также введение жёсткого контроля и мониторинга за осуществлением вредных выбросов», — подчеркнул Андрей Клишас.

Кроме того, важным правовым принципом в сфере государственного управления является принцип кооперации: «Этот аспект, как справедливо заметил президент, зачастую проседает, когда органы власти по формальным критериям не проявляют интереса к предложениям и инициативам, в том числе идущим из регионов. Здесь важно отметить, что принцип единства системы органов публичной власти предполагает кооперацию органов всех ветвей и уровней в реализации их полномочий, следование принципу эмпирической обоснованности при принятии решений, всестороннюю поддержку обоснованных инициатив», — резюмировал Андрей Клишас.