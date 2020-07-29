Андрей Клишас: «Устранение последствий экологической катастрофы находятся под личным контролем спикера СФ»

Председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству прокомментировал обращение верхней палаты в Генпрокуратуру России. Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что будет инициирована проверка всех факторов, приведших к разливу дизельного топлива в Норильске. Соответствующее обращение уже направлено в адрес генерального прокурора Игоря Краснова.

По мнению сенаторов, необходимо комплексное расследование всех причин, из-за которых подобная катастрофа стала возможной, а также привлечение к ответственности виновных лиц.

Как сообщил Андрей Клишас, данный вопрос находится под личным контролем спикера Совета Федерации. «По данному вопросу Совет Федерации работает с Правительством Российской Федерации и администрацией Красноярского края. Учёт интересов норильчан и устранение всех последствий экологической катастрофы в Норильске, а также сохранение поступлений в бюджет Красноярского края в безусловном приоритете для нас», - подчеркнул он.