Ансамбль «Хэйро» выступил на выставке-форуме «Россия»

Заслуженный коллектив народного творчества РФ Таймырский народный ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро» выступил на открытии обширной культурно-развлекательной программы в павильоне «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Хореографические и вокальные номера таймырского ансамбля вызвали большой интерес у посетителей выставки. Артисты черпают вдохновение в старинных обычаях и обрядах народов Таймыра и через творчество делятся частью своей культуры. Кроме того, с культурой народов Севера через работы декоративно-прикладного искусства гостей павильона знакомил мастер-косторез Таймырского Дома народного творчества Николай Киргизов. Он рассказал о древнем искусстве резьбы по кости и научил всех желающих основам мастерства.

Также в павильоне была представлена выставка национальных костюмов северных народов. Гостям рассказали об особенностях национальных костюмов пяти этносов Таймыра: нганасан, ненцев, долган, эвенков и энцев. Посетители выставки смогли тут же принять участие в мастер-классе «Северные матрёшки», где участники разрисовывали матрёшек в национальные одежды коренных малочисленных народов Севера Красноярского края.