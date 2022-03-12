Арктические вузы получат больше бюджетных мест для подготовки педагогов, врачей и специалистов в сфере туризма

«Контрольные цифры приёма определяют число обучающихся за счёт федерального бюджета. Места распределяются в ходе открытого публичного конкурса, который проводит Минобрнауки России на основе потребностей в кадрах, заявленных региональными властями, федеральными органами исполнительной власти и крупными работодателями. Количество мест, выделенных вузу или научной организации, зависит в том числе от качества работы вуза и успешности его выпускников», – отметили в Минобрнауки.

Стоит отметить, что эффективность работы образовательных учреждений оценивается по сумме критериев, среди которых - средний балл ЕГЭ, объём научной деятельности, которую проводит вуз, и процент трудоустройства выпускников. Напомним, с января 2022 года решением правительства полномочия по согласованию контрольных цифр приёма в арктические вузы на бюджетные места переданы Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Экономике Арктики ежегодно требуется несколько десятков тысяч специалистов, из них треть – работники с высшим образованием. При этом дефицит кадров прослеживается на территории всех 74 арктических муниципалитетов. ...Студент, получающий профессию по актуальной специальности, знает, что работой будет обеспечен. Он может планировать своё карьерное развитие, видеть перспективу, строить реальные жизненные планы и знать, что его умения и навыки будут востребованы в родном регионе», – сообщила первый заместитель генерального директора по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Эльвира Нургалиева.