«Арктический призыв» поможет трудоустроить 4 тысячи бывших военнослужащих

В течение 2022 года для трудоустройства на территории Арктической зоны страны (АЗРФ) планируется привлечь от 3 до 4 тыс. человек. Об этом сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), подводя итоги пилотного этапа проекта «Арктический призыв».

Организаторы проекта — КРДВ, «Норникель» и АНО «Наша Арктика» — с 10 октября по начало декабря 2021 года провели работу в трёх военных округах (Западном, Центральном и Южном), а также на Северном флоте, посетив в общей сложности 60 воинских частей и рассказав о перспективах работы за полярным кругом. Целевая аудитория «Арктического призыва» – молодые люди, проходящие срочную службу в рядах Вооруженных сил или уволенные в запас.

Основная задача этого проекта заключается в создании условий для того, чтобы молодые специалисты связывали свою карьеру и, возможно, дальнейшую судьбу с регионами Крайнего Севера. Тем, кого Арктика заинтересовала как место для жизни и работы, оказывается содействие в переезде, предлагается обучение востребованным специальностям и дальнейшее трудоустройство на предприятия, отмечает Проектный офис развития Арктики.

В КРДВ надеются, что в 2022 году в «Арктическом призыве» примут участие и другие крупные работодатели АЗРФ. Кроме того, прорабатывается возможность масштабирования проекта на Дальневосточный федеральный округ.

Актуальность данной инициативы сложно переоценить: макрорегион демонстрирует растущий спрос на молодые квалифицированные кадры. Так, по данным КРДВ, в период до 2035 года в Арктике планируется создание более 182 тыс. новых рабочих мест по 64 специальностям. В ближайшей перспективе потребность в кадрах в АЗРФ составит: в 2022 г. – 10,5 тыс. человек; в 2023 г. – 11,2 тыс. человек; в 2024 г. – около 10 тыс. человек.

Проектный офис развития Арктики также участвует в решении этой задачи. К запуску готовится ресурс «Центр подходящей работы в Арктике», на котором будет консолидироваться информация о возможностях трудоустройства в АЗРФ, состоянии и перспективах развития рынка труда в Арктике, особенностях и методиках адаптации кадров к работе в высоких широтах.