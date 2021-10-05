АРН и Universal University проведут воркшоп по соучаствующему проектированию креативного пространства в Норильске

Второй год на территории города работает Академия креативных индустрий, которая помогает расширить круг востребованных специальностей и помочь городу отойти от привычной концепции моногорода. На базе академии уже запущены три образовательных курса: event-компетенций, декоративного искусства и дизайна, современного искусства.

Для определения творческого потенциала территории, с целью эффективного планирования городской жизни, экономического и социального развития, АРН организовало исследование, доверив его проведение Университету креативных индустрий Universal University. Результаты легли в основу состоявшейся летом стратегической сессии с представителями местного творческого сообщества, городской администрации и бизнеса.

К концу года будет создана стратегия развития креативных индустрий в Норильске, частью которой станет освоение нового креативного пространства.

Методом разработки избрано соучаствующее проектирование в рамках воркшопа, это позволит создать жизнеспособный и востребованный проект. В течение четырёх дней участники под руководством экспертов Universal University подготовят модель управления, функциональное зонирование помещения, техническое задание для дизайн-проекта, придумают бренд, составят стратегический план освоения нового креативного пространства на 2022 год.

Ведущие воркшопа:

- Полина Кузавлева, специалист в сфере креативных индустрий, руководитель департамента спецпроектов, исследований и консалтинга Universal University;

- Михаил Шатров, продюсер городских изменений, руководитель образовательных проектов «МАРШ лаб»;

- Александр Старков, урбанист, управляющий партнёр Мастерской городских изменений «Люди делают место»;

- Ольга Слинько, эксперт по социокультурному программированию территорий, управляющий партнёр бюро «НЛТР Практика»;

- Дмитрий Соколов, архитектор, основатель архитектурного бюро Plombir.

В воркшопе могут принять участие дизайнеры, архитекторы, художники, маркетологи, фотографы, специалисты в сфере кино-, видео- и медиапроизводства, менеджеры культурных и образовательных проектов, IT-специалисты. Они пообщаются с экспертами Universal University, познакомятся с единомышленниками и представителями креативного сообщества города, получив шанс внести свой вклад в создание нового творческого пространства в Норильске.

Для участия в мероприятии нужно заполнить анкету до 7 октября включительно.

Воркшоп пройдёт с 14 по 17 октября с 10.00 до 19.00 по адресу: ул. Комсомольская, 33а, 2 этаж, на потенциальной территории креативного пространства.