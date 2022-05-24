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АРН проведёт две веб-конференции в рамках Дней предпринимательства в Красноярском крае

АРН проведёт две веб-конференции в рамках Дней предпринимательства в Красноярском крае

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АРН проведёт две веб-конференции в рамках Дней предпринимательства в Красноярском крае

Мероприятия, направленные на развитие профессиональных компетенций, обмен опытом и новыми идеями, а также на популяризацию предпринимательства, проводятся в регионе с 23 по 27 мая.

АРН проведёт две веб-конференции в рамках Дней предпринимательства в Красноярском крае

В программу вошли образовательные и дискуссионные площадки для предпринимательского сообщества края и всех, кто задумывается об открытии собственного дела. Сегодня Агентство развития Норильска проведёт веб-конференцию «Бизнес в Арктике». Специалист АРН по инвестициям Анжелика Шишкина расскажет об арктических преференциях и новых инвестиционных возможностях для предпринимателей Красноярья. Начало в 16.30. Подключиться к конференции можно по ссылке. Идентификатор конференции: 811 9584 9473. Код доступа: 587244.

Завтра специалист Агентства развития Норильска по инвестициям Антон Анфимов будет говорить о создании условий для высокотехнологичного инновационного предпринимательства и потенциале сотрудничества бизнеса и органов власти. Начало также в 16.30. Ссылка для подключения - https://us02web.zoom.us/j/86803456209?pwd=LnWZZ9d1g267ebWt3XirEprhDUNbxm.1. Идентификатор конференции: 868 0345 6209. Код доступа: 326542.

Дни предпринимательства организованы региональным центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в партнёрстве с органами исполнительной власти, деловыми сообществами, общественными организациями, инфраструктурой поддержки бизнеса.

Фото из открытых источников
24 мая в 13:58 470
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