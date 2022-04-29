Артур Чилингаров поблагодарил россиян за поддержку инициативы присвоения Норильску звания «Город трудовой доблести»

Артур Чилингаров заметил, что такая активность граждан очень важна. В годы Великой Отечественной войны Норильск занимался снабжением Красной армии. В то время металлургические предприятия перевыполняли норму поставок никеля в несколько раз, а к концу войны производили порядка 60% всей советской руды. Добыча и обработка ископаемых в норильском рудном районе приравнивалась к службе на фронте. Предприятия, на которых во время Великой Отечественной трудилась большая часть горожан, продолжают работать и сегодня. Компании, производящие цветные и драгоценные металлы, занимают лидирующие позиции в России и мире.

Напомним, Артур Чилингаров входит в состав российского организационного комитета «Победа» и одним из первых поддержал инициативу местного Совета ветеранов войны и труда. «Уверен, что Норильск и сами норильчане достойны такого почётного звания. Сегодня город является крупнейшим центром цветной металлургии в России. Мы все должны понимать, что любые гражданские инициативы доходят до руководства страны. Я рад, что стремление присвоить Норильску звание «Город трудовой славы» исходило как от жителей, так и от депутатов. Такая активность со стороны россиян очень важна для муниципальных и федеральных властей», — отметил Чилингаров.

Ходатайство об окончательном решении относительно присвоения Норильску почётного звания было направлено президенту России Владимиру Путину.