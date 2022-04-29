Артур Чилингаров поблагодарил россиян за поддержку инициативы присвоения Норильску звания «Город трудовой доблести»
Артур Чилингаров поблагодарил россиян за поддержку инициативы присвоения Норильску звания «Город трудовой доблести»
Десятки тысяч жителей страны уже проголосовали за то, чтобы Норильск обрёл заслуженное почётное звание.
Артур Чилингаров заметил, что такая активность граждан очень важна. В годы Великой Отечественной войны Норильск занимался снабжением Красной армии. В то время металлургические предприятия перевыполняли норму поставок никеля в несколько раз, а к концу войны производили порядка 60% всей советской руды. Добыча и обработка ископаемых в норильском рудном районе приравнивалась к службе на фронте. Предприятия, на которых во время Великой Отечественной трудилась большая часть горожан, продолжают работать и сегодня. Компании, производящие цветные и драгоценные металлы, занимают лидирующие позиции в России и мире.
Напомним, Артур Чилингаров входит в состав российского организационного комитета «Победа» и одним из первых поддержал инициативу местного Совета ветеранов войны и труда. «Уверен, что Норильск и сами норильчане достойны такого почётного звания. Сегодня город является крупнейшим центром цветной металлургии в России. Мы все должны понимать, что любые гражданские инициативы доходят до руководства страны. Я рад, что стремление присвоить Норильску звание «Город трудовой славы» исходило как от жителей, так и от депутатов. Такая активность со стороны россиян очень важна для муниципальных и федеральных властей», — отметил Чилингаров.
Ходатайство об окончательном решении относительно присвоения Норильску почётного звания было направлено президенту России Владимиру Путину.