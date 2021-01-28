Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра будет сотрудничать с Тюменским госуниверситом

Будущий закон будет направлен на гарантии прав коренных народов, укрепление российской государственности и поддержание межнациональных отношений, охрану окружающей среды и устойчивое развитие Арктики. К обсуждению законопроекта привлекут представителей коренных народов, органов государственной власти, мирового академического сообщества, руководителей промышленных компаний, работающих в Арктике.

В научной сфере этнологическая экспертиза стала новым явлением. Её уже применяли в прошлом году при определении ущерба коренным жителям Таймыра от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Она стала частью исследований в сфере социальной антропологии, этнологии и социологии.

Председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Григорий Дюкарев рассказал, что по итогам совместной работы будут созданы правовые рамки и определена междисциплинарная методологическая база для проведения этнологических экспертиз в дальнейшем.