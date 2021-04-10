Аукаться будет долго

Ответственность за предъявление заведомо подложных или поддельных документов: удостоверений, паспортов, больничных листов, медицинских справок или других документов, которые выдаются официальными органами и учреждениями, предусмотрена статьёй 327 Уголовного кодекса РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Стоит отметить, что по этой статье могут привлечь как изготовителя поддельных документов, так и заказчика или предъявителя фальшивой справки или удостоверения. Максимальное наказание для изготовителя поддельных документов — лишение свободы сроком до трёх лет, а предъявителя подделки могут отправить за решётку на срок до одного года.

Спрос рождает предложение

– В интернете сейчас масса объявлений об изготовлении любых документов, но и информационные базы различных служб и учреждений регулярно обновляются и пополняются. Например, затраты на поддельное водительское удостоверение в среднем составляют от 25 до 30 тысяч рублей, но это не гарантирует, что такого автомобилиста не остановят на ближайшем перекрёстке сотрудники ГИБДД, — комментирует тему Юлия Куркина, начальник отделения дознания отдела полиции № 1 Норильского ОМВД. — Аналогичная ситуация и с другими документами. Те же больничные постоянно проверяются на подлинность.

В Норильске факты подделки документов встречаются достаточно часто. Так, в 2020 году было зарегистрировано 35 таких преступлений, в 2019–м — 46. Снижение количества подделок в 2020 году можно объяснить пандемией — уменьшился спрос на фальшивые документы. А за три месяца 2021 года только на территории отдела полиции № 1 зарегистрировано уже два случая.

Всё тайное становится явным

Чаще всего норильчане попадаются на липовых больничных листах, которые привозят из отпусков. Делают люди это для того, чтобы отсрочить выход на работу. Такие факты зафиксированы, а виновные были привлечены к уголовной ответственности. Проверить подлинность листка нетрудоспособности в наше время довольно просто. Для этого достаточно запросить в поликлинике информацию о его выдаче. За фальшивый больничный предусмотрено наказание: штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо арест на срок до шести месяцев.

Также подделывают всевозможные удостоверения, в том числе водительские. По закону, приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта, использование поддельных паспорта, удостоверения и так далее наказываются ограничением свободы на срок до одного года или принудительными работами на срок до года, либо лишением свободы на срок до одного года. Часто пользуются подложными водительскими удостоверениями граждане, которые учились в автошколах, но по каким–то причинам не сдали экзамены в ГИБДД. Они, как правило, и покупают права через интернет. Подлинность таких документов также легко проверить через единую базу ГИБДД.

Зарегистрированы в нашем городе случаи предъявления фальшивых удостоверений по специальности при трудоустройстве на работу. Например, человек хочет управлять погрузчиком или грейдером, но соответствующих корочек у него нет. Для работы на этой технике необходимо удостоверение тракториста. И предьявление фальшивки также чревато уголовной ответственностью. В каждом документе имеется информация об организации, которая его выдала, и перепроверить её нетрудно. Достаточно сделать официальный запрос в учреждение.

В 2020 году фиксировались случаи предъявления поддельных рецептов на сильнодействующие препараты. Это лекарства, при применении которых следует соблюдать особую осторожность, и выдаются они только по рецепту врача. В нашем случае речь идёт о препаратах, используемых при лечении определённой формы эпилепсии. Максимальное наказание для предъявителей поддельных рецептов в аптеке — до шести месяцев ареста.

Приезжали в Норильск с материка и специалисты с фальшивыми дипломами учебных заведений. Достоверность этих документов проверялась с помощью запроса в учебное заведение, якобы их выдавшее, а решение об участи их владельцев принимал суд.

Неотвратимость наказания

– Бывает, что люди пытаются избежать ответственности, придумывая различные оправдания своему поступку. Хотя я не вижу в этом смысла. В том, что касается преступлений, попадающих под действие статьи 327, — это только вопрос времени, — отмечает Юлия Куркина. — На моей практике не было такого уголовного дела по этой статье, которое бы мы прекратили за отсутствием состава преступления. Все они доходили до суда.

Тем не менее многие люди до сих пор считают, что уголовное дело можно будет прекратить. Это невозможно по ряду причин. Во–первых, по сути этой статьи потерпевшим признаётся государство. Во–вторых, такие нарушения относятся к категории преступлений против порядка управления. Поэтому прекращение уголовного дела по статье 25 Уголовно–процессуального кодекса РФ (УПК) — в связи с примирением сторон — невозможно. Также практически нереально прекращение уголовного дела и по статье 28 УПК РФ — в связи с деятельным раскаянием. Она применяется в исключительных случаях.

Есть одна возможность избежать судимости — это по статье 25.1 УПК РФ «Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно–правового характера в виде судебного штрафа». Тогда уголовное наказание заменяется штрафом, его размер определяет суд. Но даже такой исход не отменяет уголовную статью. Судимости не будет, но в биографии до конца жизни останется след о привлечении к уголовной ответственности. Добавлю, что прекращение уголовного дела по этой статье возможно, только если виновный полностью раскаялся в совершённом преступлении, а также, если он трудоустроен или имеет денежные средства на счёте, чтобы оплатить судебный штраф. Если преступник своей вины не признаёт и не раскаивается, то о прекращении уголовного дела нет и речи, но в любом случае окончательное решение остаётся за судом.

Информация об уголовной ответственности проходит по всем базам Главного управления МВД. И если, например, человек в перспективе захочет поступить на госслужбу или пойти работать в школу — путь ему туда будет закрыт, так как он не сможет получить справку об отсутствии судимости.

Стоит подумать и о своих детях. У них тоже могут возникнуть проблемы с трудоустройством по некоторым специальностям. Например, при поступлении на работу в полицию проводится проверка ближайшего круга родственников на наличие судимости. Если папа или мама повзрослевшего ребёнка привлекались к уголовной ответственности за подделку или использование фальшивых документов, то ему откажут. Также сведения о привлечении к уголовной ответственности могут стать поводом для отказа в трудоустройстве и у многих других работодателей. И ещё один важный момент. Погашение судимости не означает, что информацию о привлечении к уголовной ответственности исключат из баз МВД.