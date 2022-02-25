Авиакомпании NordStar и S7 Airlines временно ограничили вылеты по южным направлениям

Накануне авиакомпания NordStar сообщила об отмене рейсов в Ростов-на-Дону. Из Норильска и ряда других городов отменяются рейсы с датами вылета на 24 февраля и 1 марта. Пассажирам отменённых рейсов необходимо обратиться по месту приобретения билетов или в контактный центр авиакомпании для оформления возврата или обмена авиабилетов.

Пассажирам, следующим из Ростова-на-Дону в Норильск в указанную дату, авиакомпания NordStar предоставит возможность перевозки в Норильск из московского аэропорта Домодедово.

Самолёт, улетевший вчера, 24 февраля, в Ростов-на-Дону, приземлился в Екатеринбурге. Сегодня у пассажиров будет возможность вернуться обратно в Норильск (вылета в 01.25 по местному времени).

Авиакомпания S7 информирует пассажиров о том, что отменены рейсы из/в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь с 24 февраля до 2 марта. Также с 28 февраля будут отменены рейсы в Кишинёв по решению властей Молдавии о закрытии воздушного пространства.

Пассажиры могут оформить возврат полной стоимости билета или перенести дату вылета на доступные рейсы в период со 2 марта по 24 апреля 2022 года.

Рейсы S7 Airlines из/в Сочи, Минеральные Воды, Волгоград, Ставрополь, Махачкалу, Владикавказ, Грозный с 25 февраля 2022 года будут выполняться по изменённым маршрутам — в облёт закрытого воздушного пространства. Расписание рейсов будет незначительно изменено в связи с увеличением времени полёта.