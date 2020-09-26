Авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить новые авиасообщения

По данным авиакомпании, рейсы будут осуществляться два раза в неделю – четверг и субботу. Чешские власти в свою очередь также одобрили решение о возобновлении рейсов. «Чешские авиалинии» будут осуществлять перелёты по средам и воскресеньям.

Пока разрешение на перелёты выдано на две недели, далее ожидается его продление.

Напомним, что первые зарубежные авиасообщения в России были разрешены 1 августа.