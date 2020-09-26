Авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить новые авиасообщения
Авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить новые авиасообщения
С 1 октября у компании в планах возобновить авиасообщения между Москвой и Прагой.
По данным авиакомпании, рейсы будут осуществляться два раза в неделю – четверг и субботу. Чешские власти в свою очередь также одобрили решение о возобновлении рейсов. «Чешские авиалинии» будут осуществлять перелёты по средам и воскресеньям.
Пока разрешение на перелёты выдано на две недели, далее ожидается его продление.
Напомним, что первые зарубежные авиасообщения в России были разрешены 1 августа.