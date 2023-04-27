Авиакомпания «КрасАвиа» стала победителем Национальной авиационной премии «Крылья России»

В 2022 году авиакомпания перевезла 413 тысяч человек, что на треть больше, чем в 2021. В том числе в прошлом году «КрасАвиа» расширила маршрутную сеть до 33 направлений. В мае начнутся полёты по маршруту Красноярск — Улан Батор — это первое международное регулярное направление в истории «КрасАвиа».

Сейчас в перевозках активно задействованы приобретённые за последние годы семь самолётов ATR 72/42, а также пять вертолётов Ми-8МТВ1. Обновлённый авиапарк является составной частью авиационного хаба, созданного на базе международного аэропорта Красноярск.

«КрасАвиа» была и остаётся сугубо региональной компанией, выполняющей, прежде всего, социальную миссию — обеспечение доступности бездорожных территорий. Минувший год действительно выдался для нас успешным, во многом даже рекордным, несмотря на все известные трудности. Это стало возможно благодаря последовательной политике нашего акционера, которым является Красноярский край, и государственной поддержке, также ставшей в прошлом году рекордной», — подчеркнул генеральный директор АО «КрасАвиа» Андрей Егоров.