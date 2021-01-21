Авиакомпания NordStar начала продажу субсидированных билетов на летний период
Авиакомпания NordStar начала продажу субсидированных билетов на летний период
Продажа билетов по спецтарифам открыта на рейсы с 28 марта по 30 октября текущего года.
Рейсы из Норильска и обратно будут доступны по следующим направлениям - Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Анапа, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфа.
Приобрести билеты по субсидированным тарифам могут:
- граждане в возрасте до 23 лет, а также женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет;
- инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, и инвалиды с детства II или III группы;
- многодетные семьи, при наличии документа, подтверждающего статус многодетной семьи, в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ.
Приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в авиакассах и в контактном центре NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный).