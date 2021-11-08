Авиакомпания NordStar объявила детский конкурс «Украсим ёлку вместе с NordStar»

Стать участником конкурса может любой ребёнок в возрасте от 6 до 12 лет, изготовивший своими руками ёлочную игрушку и передавший её вместе с анкетой участника по указанному в правилах адресу. Принимаются игрушки, размерами не более 20*20*20 см. С подробными правилами конкурса можно ознакомиться на сайте www.nordstar.ru в разделе «Спецпредложения».

С 7 по 25 декабря среди пассажиров, вылетающих из Норильска, пройдет голосование за лучшую игрушку, а 28 декабря в социальных сетях авиакомпании NordStar будут объявлены итоги конкурса и выбраны три победителя, которых авиакомпания поощрит ценными призами.

Конкурс продлится до 28 декабря.